28.05.2026 13:45
Szwecja i Ukraina ogłosiły duże porozumienie obronne
Szwecja i Ukraina ogłosiły duże porozumienie obronne, które obejmuje m.in. przekazanie szwedzkich myśliwców Gripen – poinformowała w czwartek kancelaria prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
Szwecja zamierza przekazać Ukrainie 16 samolotów Gripen C/D oraz zakupić dla Kijowa do 20 samolotów Gripen E/F o wartości 2,5 mld euro – podało biuro prezydenta Ukrainy.
Wołodymyr Zełenski składa wizytę w Szwecji, gdzie spotyka się z premierem tego kraju Ulfem Kristerssonem.
Źródło: PAP