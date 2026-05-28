28.05.2026
28.05.2026 13:45

Szwecja i Ukraina ogłosiły duże porozumienie obronne

Szwecja i Ukraina ogłosiły duże porozumienie obronne, które obejmuje m.in. przekazanie szwedzkich myśliwców Gripen – poinformowała w czwartek kancelaria prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Szwecja zamierza przekazać Ukrainie 16 samolotów Gripen C/D oraz zakupić dla Kijowa do 20 samolotów Gripen E/F o wartości 2,5 mld euro – podało biuro prezydenta Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski składa wizytę w Szwecji, gdzie spotyka się z premierem tego kraju Ulfem Kristerssonem.

Źródło: PAP

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na zdjęciu z 12 marca 2025 r. Fot. Kirill Chubotin/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
