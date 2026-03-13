Szwecja: możliwe referendum w sprawie euro w 2030 r.

W Szwecji może dojść do referendum w sprawie przyjęcia euro w 2030 r. Taką możliwość przewiduje porozumienie zawarte w piątek między Liberałami a skrajnie prawicową partią Szwedzcy Demokraci, które mimo dużych różnic programowych uzgodniły wspólne stanowisko w tej sprawie.

Zgodnie z ogłoszonym porozumieniem referendum dotyczące wejścia Szwecji do strefy euro miałoby odbyć się w 2030 r. Liberałowie należą do najbardziej proeuropejskich ugrupowań w szwedzkim parlamencie, natomiast Szwedzcy Demokraci sprzeciwiają się integracji walutowej z Unią Europejską, co sprawia, że wspólne ustalenia obu partii są politycznym zaskoczeniem.

Szwecja już raz odrzuciła wspólną walutę. W referendum w 2003 r. przeciwko przyjęciu euro opowiedziało się 55 proc. głosujących, a kraj zachował własną walutę – koronę szwedzką. W ostatnich latach temat powraca jednak w debacie publicznej.

Na początku roku ministra finansów Elisabeth Svantesson z rządzącej centroprawicowej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej zapowiedziała przygotowanie raportu o korzyściach z przyjęcia euro. Argumentowała, że wspólna waluta mogłaby wzmocnić gospodarkę Szwecji w warunkach globalnej niepewności, wskazując m.in. na rosyjską agresję oraz wojnę celną między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską jako czynniki ryzyka dla gospodarki.

Z badań Centralnego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2025 r. wprowadzenie euro popierało 32 proc. Szwedów, a 49 proc. było temu przeciwnych, przy 18 proc. niezdecydowanych. Poparcie dla euro rośnie m.in. wraz z osłabieniem korony wobec wspólnej waluty, co zwiększa koszty wakacji i ceny importowanych towarów. Los zapowiadanego referendum może zależeć od wyniku wyborów parlamentarnych zaplanowanych na początek września, które zdecydują o przyszłym układzie sił w szwedzkiej polityce.

