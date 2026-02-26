Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.02.2026
NEWSROOM XYZ
26.02.2026 15:15

Szwecja: rosyjski dron zbliżył się do francuskiego lotniskowca, został unieszkodliwiony

Rosyjski dron zbliżył się do francuskiego lotniskowca o napędzie atomowym Charles de Gaulle, który zacumował w porcie w Malmoe. Bezzałogowiec został unieszkodliwiony przez siły zbrojne Szwecji – podał szwedzki nadawca publiczny SVT.

Według mediów dron wystartował ze znajdującego się w pobliżu rosyjskiego statku, zbliżył się do lotniskowca, po czym został wykryty przez szwedzkie wojsko, które podjęło przeciw niemu działania. Obiekt zniknął, niejasne jest, czy powrócił na statek, czy rozbił się w morzu.

Incydent został określony jako „poważny”.

Lotniskowiec Charles de Gaulle o długości 260 m – to największa tego rodzaju jednostka poza USA. Może pomieścić 30 samolotów, w tym myśliwce Dassault Rafale.

Szwedzka policja i wojsko wprowadziły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Teren wokół portu został zamknięty.

Wizyta lotniskowca, który ma pozostać w Malmoe do 2 marca, a następnie wpłynąć na Morze Bałtyckie, komentowana jest w szwedzkich mediach jako element odstraszania w regionie wobec rosyjskiej agresji, a także forma dyplomacji.

Rząd Szwecji jest w trakcie wyboru producenta nowych okrętów, choć znacznie mniejszych niż Charles de Gaulle, a jednym z możliwych dostawców jest Francja. Jak przekazały wcześniej szwedzkie siły zbrojne, Charles de Gaulle ma wziąć udział wiosną w ćwiczeniach z innymi państwami NATO, które odbywać się będą na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Norweskim i Morzu Śródziemnym.

W Danii pod koniec września doszło do serii incydentów związanych z przelotami niezidentyfikowanych dronów nad kilkoma lotniskami, w tym Kastrup w Kopenhadze, położonym tak jak Malmoe w cieśninie Sund.

Czytaj także: Siedem scenariuszy ataku na Szwecję. Wojsko: Musimy być gotowi bronić się przez trzy miesiące

Źródło: PAP

Lotniskowiec Charles de Gaulle
Lotniskowiec Charles de Gaulle na zdjęciu z 2009 roku. Fot. Andia/Universal Images Group via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Chiński szok uderza w Niemcy, Merz w Pekinie ratuje gospodarkę
Podczas wizyty Friedricha Merza w Chinach podpisano wiele umów gospodarczych. Wizyta nie zmieni natomiast polityki Pekinu wobec Rosji. Kanclerz Niemiec przyznaje, że Państwo Środka ma ambicje kształtowania globalnego porządku. Niestety dla Europy – Chiny grają na rozwodnienie więzi transatlantyckich – pisze analityk spraw międzynarodowych XYZ.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Przeglądasz X? Twoje poglądy polityczne mogą skręcić w prawo – wnioski z badań naukowców
Najnowsze badanie naukowe opublikowane w czasopiśmie „Nature” potwierdza to, co obserwatorzy polityki w sieci widzieli od dawna. Algorytmy platformy X promowały treści konserwatywne bardziej niż lewicowo-liberalne. Co jednak zaskakuje – czytelnicy treści podsuwanych przez algorytm zmieniali poglądy polityczne. Platforma Elona Muska jawnie wpływa na procesy polityczne w USA. A w Polsce?
25.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Cztery lata wojny w Ukrainie. Jak konflikty zbrojne zmieniają globalną gospodarkę
Mijają cztery lata od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Wojna, która miała być krótkim konfliktem, stała się trwałym elementem globalnej rzeczywistości gospodarczej. W 2026 r. aktywne działania wojenne toczą się już w 14 państwach świata, od Ukrainy i Izraela po Libię i Sudan. Jak wieloletnie konflikty zmieniają handel międzynarodowy, kierunki importu i eksportu oraz jaką rolę na tej nowej mapie gospodarczej odgrywa Polska?
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Czeski rząd zdecydował o nacjonalizacji koncernu ČEZ. Szczegółów jednak brak
Jeszcze w tym roku mają się rozpocząć przygotowania do upaństwowienia czeskiego giganta energetycznego. Nowy rząd zakłada, że produkcyjną część koncernu przejmie na własność najpóźniej za dwa lata. Opozycja krytykuje pomysł. Jednak są i tacy, którzy dostrzegają w nim szansę na zakończenie „własnościowej schizofrenii”.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Technologiczny sojusz władzy w USA. Amerykańska demokracja i europejska suwerenność pod presją
Europa przestaje być podmiotem w globalnej grze technologicznej. Amerykańskie korporacje cyfrowe, splecione interesami z administracją USA, systematycznie przejmują kontrolę nad kluczową infrastrukturą państw sojuszniczych – od danych medycznych po systemy bezpieczeństwa.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Kanada przed wielką zmianą. Firmy przechodzą na emeryturę razem z właścicielami
Kanadyjski biznes wchodzi w moment przełomowy. W ciągu dekady większość właścicieli małych firm chce zakończyć działalność i coraz częściej myśli o sprzedaży przedsiębiorstw pracownikom. Tymczasem na rynek wchodzi pokolenie Z, które inaczej definiuje karierę, awans i sens pracy.
25.02.2026