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NEWSROOM XYZ
10.06.2026 16:27

Szwedzi opisują sukces Polski: nigdzie w Europie liczba miliarderów tak szybko nie rośnie

Nigdzie w Europie liczba miliarderów nie rośnie szybciej niż w Polsce – oceniają szwedzkie media. Przypominają, że to w Warszawie, a nie w bogatych miastach Europy Zachodniej otwarto salon Maybacha.

Svenska Dagbladet" pisze o raporcie firmy konsultingowej Knight Frank. Wynika z niego, że w ciągu najbliższych pięciu lat liczba miliarderów wzrośnie o 123 proc. (z 13 do 29). To większa dynamika niż w Szwecji, gdzie do 2031 r. wzrost ten wyniesie 81 proc. Liderem przyrostu miliarderów na świecie będzie za to Arabia Saudyjska.

Szwedzkie media przypominają też, że salony Maybacha działają od 2022 r. jedynie w Szanghaju i w Warszawie. Do tego Rolls-Royce pobił rekord sprzedaży w Polsce. A jeden z dealerów planuje otworzyć w Warszawie salon aut z wyższej półki.

Stolica Polski – jak dodaje szwedzki dziennik – staje się miejscem ekspansji luksusowych marek na cały region Europy Środkowej i Wschodniej. Gazeta przypomina też, że Polska – w 30 lat od upadku komunizmu – zmieniła się w jedną z 20 największych gospodarek świata z niskim bezrobociem i dużym wzrostem konsumpcji.

Nic więc dziwnego, że w ankiecie agencji inwestycji Business Sweden z 2025 r. ponad połowa badanych szwedzkich firm chce zwiększyć inwestycje w Polsce.

Rząd zakłada, że w 2027 r. PKB wzrośnie o 3,1 proc.
Widok z tarasu widokowego Highline Warsaw at Varso Tower, w Warszawie
Szwedzkie media podziwiają wzrost gospodarczy w Polsce. Piszą też o szybkim wzroście liczby miliarderów. fot. PAP/Paweł Supernak
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