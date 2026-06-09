Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.06.2026
NEWSROOM XYZ
09.06.2026 17:33

Rząd zakłada, że w 2027 r. PKB wzrośnie o 3,1 proc.

Na wtorkowym posiedzeniu rządu ministrowie zapoznali się z informacją o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych na 2027 r.

Zgodnie z założeniami w 2027 r. polski PKB ma realnie wzrosnąć o 3,1 proc.

Średnioroczna inflacja ma wynieść 2,5 proc.

To wysokości wskaźników zgodne z projektem wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026-2030, przyjętym przez Radę Ministrów pod koniec kwietnia.

Na 2026 r. Ministerstwo Finansów zakłada wzrost PKB na poziomie 3,6 proc. i inflację w wysokości 3 proc.

W informacji przedstawionej na wtorkowym posiedzeniu wskazano także, że w 2027 r. dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ma wynieść 5,6 proc. O tyle samo wzrośnie dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – zakłada resort finansów.

Rząd przewiduje też, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniesie ok. 11 mln etatów.

Wynagrodzenia w budżetówce mają wzrosnąć szybciej niż inflacja

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął także propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na przyszły rok.

„W 2027 r. rząd proponuje wzrost wynagrodzeń w 'budżetówce; na poziomie 3 proc. To więcej niż prognozowana na przyszły rok inflacja, która ma wynieść 2,5 proc.” – napisała kancelaria premiera we wtorkowym komunikacie.

Dodano, że propozycja zostanie teraz przedstawiona do negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego oraz zaopiniowana przez ogólnokrajowe organizacje związków zawodowych.

Rząd prognozuje, że podwyżka w budżetówce obejmie m.in. nauczycieli, urzędników, żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych pracowników cywilnych sfery budżetowej. Wzrost wynagrodzeń ma nastąpić w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej na kolejny rok, z wyrównaniem od 1 stycznia 2027 r.

Źrodło: PAP/XYZ

Ministerstwo Finansów proponuje, by banki zainteresowane dystrybucją obligacji skarbowych, utworzyły konsorcja z PKO BP lub Bankiem Pekao. Fot. Mateusz Włodarczyk/NurPhoto via Getty Images
Na wtorkowym posiedzeniu rządu ministrowie zapoznali się z informacją o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych na 2027 r.. Fot. Mateusz Włodarczyk/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Najlepsze lokaty kwartalne. Nawet 6 proc. w czerwcu 2026 r. (RANKING XYZ)
Lokaty kwartalne to najwyżej oprocentowany rodzaj lokat na rynku. Klienci polskich banków mogą liczyć na stawkę sięgającą nawet 6 proc. w skali roku. Nie tylko oprocentowanie ma jednak znaczenie.…
08.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kampus XYZ Technologia
Od nowej odmiany pomidora po AI. Jak gigant spożywczy z nauką tworzy nową żywność
Grupa Maspex rozpoczyna nowe projekty B+R, do których włącza naukę. Od 2017 r. zrealizowała już setkę takich wspólnych przedsięwzięć. – Nauka musi odpowiadać na potrzeby społeczne i gospodarcze –…
09.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Drony dla sojuszników w ONZ. Jak Ukraina rywalizuje z Rosją o afrykański rynek zbrojeniowy
Ukraina skutecznie wypycha Rosję z afrykańskiego rynku zbrojeniowego. Oferuje rządom afrykańskim przetestowane w boju na Rosjanach drony, systemy walki elektronicznej oraz ich wspólną produkcję.…
07.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Szef OGB: premier Tusk mówi językiem PiS sprzed lat, prawica nie ma z nim o co się kłócić (WYWIAD)
– Tusk lubi polityczne zagrania i budowanie sprytnych obrazów. Jednak gdy trzeba twardo rządzić i mozolnie zmieniać struktury państwa, idzie mu to średnio – mówi Łukasz Pawłowski, szef Ogólnopolskiej…
08.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Pożegnanie z koncesjami Viktora Orbána. Polubownie lub bez znieczulenia
Kluczowe sektory węgierskiej gospodarki funkcjonują w systemie wieloletnich koncesji. Korzystają na nich miliarderzy powiązani z Viktorem Orbánem, a państwo ponosi koszty. Nowy rząd zapowiadał…
08.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Polska blokuje dotacje dla firm spoza UE. Inwestycje mogą trafić do Niemiec i Włoch
Bruksela chce wzmocnić przemysł i hojnie wspiera projekty krytyczne z obszarów clean tech, baterii, biotechnologii i deep tech. Niestety polskie programy STEP są dużo bardziej rygorystyczne niż…
08.06.2026