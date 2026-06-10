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NEWSROOM XYZ
10.06.2026 10:54

Szwedzi przeciwni przyjęciu euro. Ponad połowa społeczeństwa mówi "nie"

W Szwecji 52,1 proc. społeczeństwa zagłosowałoby przeciwko wprowadzeniu wspólnej europejskiej waluty, a 28,7 proc. byłoby na „tak”, gdyby odbyło się w tej sprawie referendum – wynika z sondażu Urzędu Statystycznego SCB.

Oznacza to, że w ciągu roku zwiększył się odsetek przeciwników i jednocześnie zmalało grono zwolenników przyjęcia wspólnej waluty. W maju 2025 r. chęć zastąpienia szwedzkiej korony euro zgłosiło 32 proc. badanych, z kolei sprzeciw wyraziło 49,5 proc. respondentów.

Szwecja przystąpiła do UE w 1995 r., lecz to w 2003 r. przeprowadzono plebiscyt w sprawie przyjęcia euro. Wówczas przeciw opowiedziało się 55,9 proc. głosujących, a za – 42 proc.

W Szwecji kwestia wprowadzenia euro powróciła w marcu tego roku, gdy współrządząca krajem centroprawicowa partia Liberałowie porozumiała się z nacjonalistycznymi Szwedzkimi Demokratami w sprawie rozpisania w 2030 r. referendum w tej kwestii. Liberałowie są najbardziej proeuropejską siłą w szwedzkim parlamencie, a Szwedzcy Demokraci przeciwnie – opowiadają się za zachowaniem korony.

Źródło: XZY, PAP

Tak rozwijały się europejskie gospodarki w I kw. 2026 roku
banknoty euro o nominałach 50 i 20
Ponad połowa ankietowanych Szwedów była przeciwko przyjęcia euro – wynika z sondażu tamtejszego urzędu statystycznego. Fot. Jim Dyson/Getty Images
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