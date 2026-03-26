Tak mógł powstać Układ Słoneczny. Astronomowie sfotografowali formujące się planety

Naukowcy sfotografowali planety, które powstają wokół młodej gwiazdy WISPIT 2. Zdaniem astronomów, tak mógł powstawać Układ Słoneczny.

System WISPIT 2 widoczny jest w gwiazdozbiorze Orła i oddalony jest od Ziemi o 437 lat świetlnych. Jego sercem jest "młoda" gwiazda w wieku ok. 5 milionów lat. Słońce zaś istnieje ok. tysiąc razy dłużej.

W ubiegłym roku odkryto w tym systemie dwie planety. Pierwszą – WISPIT 2b o masie pięć razy większej od Jowisza – naukowcy wykryli dzięki teleskopowi Magellana w Chile i Large Binocular Telescope Interferometer w Stanach Zjednoczonych. Druga to WISPIT 2c, która ma masę dwukrotnie większą od WISPIT 2b, krążąca cztery razy bliżej gwiazdy. Wykryło ją zaś Europejskie Obserwatorium Południowe. Astronomowie uważają, że obie planety to gazowe olbrzymy.

Obie planety umiejscowione są w przerwach w dysku gazu i pyłu wokół gwiazdy. Poza tymi dwoma przerwami z planetami zauważono jeszcze trzecią. Naukowcy podejrzewają, że może tam się kryć jeszcze jedna planeta. Może ją jednak wypatrzyć dopiero powstający Ekstremalnie Wielki Teleskop.

WISPIT 2 to drugi znany system (po PDS 70), w którym zauważono dwie planety podczas formowania się wokół gwiazdy. Jak tłumaczy Chloe Lawlor z uniwersytetu Galway w Irlandii, pierwsza autorka pracy o wynikach badań, to najlepszy przykład przeszłości Układu Słonecznego. W podobny bowiem sposób kilka miliardów lat temu powstawał nasz system planetarny.