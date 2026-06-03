Tarczyński wypłaci dywidendę za 2025 r. Będzie wyraźnie wyższa niż rok wcześniej

Akcjonariusze spółki Tarczyński podjęli decyzję o przeznaczeniu na dywidendę 37,44 mln zł. To kwota wyższa o ponad 1/4 niż rok wcześniej.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Tarczyński zdecydowało o przeznaczeniu z zysku za 2025 r. na wypłatę dywidendy kwoty 37,44 mln zł – przekazali przedstawiciele firmy. Oznacza to 3,30 zł na akcję.

Dniem dywidendy będzie 10 czerwca, a dniem jej wypłaty – 12 czerwca.

Za 2024 r. spółka wypłaciła 29,5 mln zł dywidendy.

Źródło: PAP, XYZ