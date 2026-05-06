Tauron opublikował wyniki za I kw. 2026 r. „Potwierdzają ciągłość i konsekwencję naszych działań”

Tauron opublikował wyniki za I kw. 2026 r., które – jak zapewnia prezes spółki – mają potwierdzać „ciągłość i konsekwencję” działań zarządu. Wypracowany przez firmę zysk netto wyniósł 979 mln zł.

Przychody Tauronu w I kw. wyniosły 9,51 mld zł, o 4 proc. powyżej konsensusu. Tymczasem zysk netto wyniósł 979 mln zł, a nakłady inwestycyjne 1,15 mld zł. Spółka najwięcej – 86 proc. tej kwoty – zainwestowała w dystrybucję i odnawialne źródła energii.

Dług netto spółki sięgnął 9,95 mld zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA – 1,4x.

Polecamy też: Tauron z rekordowymi wynikami. Spółka wypłaci dywidendę za 2025 r.

EBITDA Tauronu wyniosła z kolei 2,09 mld zł, o 7,7 proc. powyżej oczekiwań. O 7,1 proc. lepszy od prognoz był EBIT, który sięgnął 1,41 mld zł.

„Zaprezentowane wyniki potwierdzają ciągłość i konsekwencję realizowanych przez nas działań” – powiedział Grzegorz Lot, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

„Utrzymaliśmy stabilne wyniki finansowe pomimo funkcjonowania w bardziej wymagającym otoczeniu regulacyjnym niż w ubiegłym roku” – dodał Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansów.

Źródło: PAP, XYZ