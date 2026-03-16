Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.03.2026
NEWSROOM XYZ
16.03.2026 19:50

Tauron pokazał wyniki za IV kw. 2025 r. Zysk netto wyraźnie poniżej oczekiwań

Grupa Tauron szacuje wynik EBITDA w IV kw. 2025 r. na 1,37 mld zł, a zysk netto na 416 mln zł – przekazała spółka. To o 25 proc. mniej, niż przewidywał rynek. W całym 2025 r. zysk netto przekroczył 3,3 mld zł.

Przychody grupy wyniosły w ostatnim kwartale 2025 r. 9,24 mld zł, podczas gdy wskaźnik EBIT wyniósł 832 mln zł. Nakłady inwestycyjne sięgnęły 1,97 mld zł.

Chociaż przychody przerosły o 9 proc. oczekiwania rynkowe, to zysk netto był o 25 proc. niższy, niż oczekiwali analitycy. Gorsza od prognoz była też EBITDA – o 11 proc., oraz EBIT – o 5 proc.

Dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 13,5 TWh, a produkcja energii elektrycznej brutto – 3,9 TWh. Odnawialne źródła energii odpowiadały za około 0,5 TWh. Produkcja ciepła była na poziomie 4,31 PJ, sprzedaż ciepła wyniosła 5,30 PJ, a sprzedaż detaliczna energii elektrycznej – 6,94 TWh.

W całym 2025 r. spółka odnotowała zysk netto na poziomie 3,32 mld zł. EBITDA sięgnęła 7,51 mld zł, a przychody – 34,36 mld zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec grudnia 2025 r. wyniósł 1,4x.

Spółka wskazała, że na jej wyniki wpłynęło kilka zdarzeń o charakterze jednorazowym. To zawiązanie rezerw na łączną wysokość 423 mln zł, które wpłynie na zmniejszenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego oraz EBITDA, ale też odwrócenie odpisów, które podwyższy wynik operacyjny o 47 mln zł.

Źródło: PAP

Zdjęcie przedstawia logo spółki Tauron
Zysk netto Tauronu był w IV kw. 2025 r. o 25 proc. niższy, niż prognozowali eksperci.
Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Kategorie artykułu: Biznes
