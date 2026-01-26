Teren Fabryki Perun w Warszawie przejęty. „To strategiczna inwestycja”

Deweloper Alides Polska ogłosił przejęcie historycznego terenu Fabryki Perun w Warszawie. Nieruchomość ma ok. 10 tys. m kw. Według spółki to „strategiczna inwestycja”.

Alides Polska, czyli spółka zależna od belgijskiego dewelopera Alides, kupiła wraz ze współinwestorem teren fabryki Perun w warszawskiej dzielnicy Praga-Południe od firm od Soho Development i Cordia Polska. Ma on 10 tys. m kw. i jest położony na ul. Grochowskiej 301/305, w okolicach dworca Warszawa Wschodnia i Stadionu Narodowego.

Jak przekazał deweloper, teren ma ważne pozwolenie na budowę, które zakłada rewitalizację zabytkowych hal przemysłowych oraz wniesienie nowych budynków mieszkalnych. Stanąć ma ich siedem, co da 242 mieszkania o łącznej powierzchni mieszkalnej 12 tys. m kw. Oprócz tego plan zakłada 2 tys. m kw. powierzchni usługowo-handlowej oraz podziemny garaż z 212 miejscami parkingowymi.

„Ta strategiczna inwestycja, którą będziemy realizować z naszym partnerem otwiera dla nas ekscytujący nowy rozdział w dzielnicy Praga - Południe” – mówi Luiza Grunwald dyrektor projektu w Alides Polska.

Alides działa na polskim rynku od 2017 r.

Źródło: PAP