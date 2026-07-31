Wybory w Krakowie. Poznaliśmy termin

Premier Donald Tusk zarządził przedterminowe wybory prezydenta Krakowa na niedzielę 27 września. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się w piątek w Dzienniku Ustaw i wraz z ogłoszeniem wchodzi w życie.

Premier Donald Tusk zarządził przedterminowe wybory prezydenta Krakowa na niedzielę 27 września. Fot. PAP/Marcin Obara

W związku z majowym referendum o odwołanie z funkcji prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, Premier Donald Tusk ogłosił datę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Odbędą się one 27 września.

Rozporządzenie premiera zarządzające na 27 września przedterminowe wybory prezydenta Krakowa zostało opublikowane w piątek w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z nim, do 17 sierpnia będzie czas na zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu. Z kolei, do 24 sierpnia komisarz powoła miejską komisję wyborczą. Zgłaszanie kandydatów na prezydenta miasta będzie do godz. 16:00 w czwartek 3 września.

Kampania wyborcza potrwa do 25 września. Głosowanie 27 września odbędzie się w godzinach 7:00-21:00.

Swoje kandydatury zapowiedzieli m.in:

były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś ,

, Bartosz Bocheńczak (Konfederacja),

(Konfederacja), Michał Drewnicki (PiS),

(PiS), Jan Hoffman - jeden z inicjatorów referendum odwoławczego prezydenta miasta,

- jeden z inicjatorów referendum odwoławczego prezydenta miasta, Aleksandra Owca (Partia Razem)

(Partia Razem) Monika Piątkowska (KO, PSL)

(KO, PSL) celebrytka Marianna Schreiber ,

, Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski)

(Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski) były radny Krakowa Łukasz Wantuch

Źródło: PAP