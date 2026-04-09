„The Washington Post”: Węgry proponowały Iranowi informacje wywiadowcze

Węgry miały zaproponować Iranowi udostępnienie informacji wywiadowczych dotyczących izraelskiego ataku z użyciem pagerów z 2024 r., wymierzonego w bojowników Hezbollahu – poinformował w środę „The Washington Post”.

Amerykańska gazeta dotarła do rządowej transkrypcji rozmowy telefonicznej z 30 września 2024 r. między ministrem spraw zagranicznych Węgier Péterem Szijjártó a jego irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim.

Z dokumentu wynika, że Szijjártó przekazał Aragcziemu, iż węgierskie służby wywiadowcze nawiązały już kontakt i przekażą wszystkie informacje zebrane w toku śledztwa dotyczącego tego incydentu. „The Washington Post” podał również, że autentyczność transkrypcji została potwierdzona przez zachodnią agencję wywiadowczą.

Kontakt ze strony Szijjártó nastąpił krótko po wydarzeniach z 17 września, kiedy w Libanie doszło do eksplozji tysięcy pagerów używanych przez członków Hezbollahu. W ataku zginęło co najmniej 12 osób, a niemal 3 tys. zostało rannych.

W tamtym czasie Węgry znalazły się w centrum uwagi po tym, jak tajwańska firma, której logo pojawiło się na urządzeniach, poinformowała, że zostały one wyprodukowane na licencji przez spółkę zarejestrowaną na Węgrzech.

Zgodnie z transkrypcją rozmowy Szijjártó starał się zdystansować Węgry od ataku, mówiąc Aragcziemu, że pagery „nie są produkowane na Węgrzech, nigdy nie znajdowały się na Węgrzech i żadna węgierska firma nigdy nie miała z nimi fizycznego związku. Nie mamy z tym nic wspólnego”.

Aragczi wyraził z kolei wdzięczność za działania Budapesztu, mówiąc Szijjártó, że jest „bardzo wdzięczny za to wszystko, co zostało zrobione”.

Gotowość Węgier do współpracy z Iranem – głównym sponsorem Hezbollahu – ma stać w sprzeczności z oficjalnym stanowiskiem Budapesztu, który uchodzi za jednego z najbardziej konsekwentnych sojuszników Izraela w Europie.

Węgry wielokrotnie popierały Izrael na forach międzynarodowych i utrzymują bliskie relacje zarówno z izraelskimi, jak i amerykańskimi władzami.

