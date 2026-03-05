Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.03.2026
NEWSROOM XYZ
05.03.2026 20:32

Think tank: jeden dzień wojny kosztuje USA 890 mln dolarów

Szacuje się, że pierwszych 100 godzin operacji amerykańskich sił przeciwko Iranowi kosztowało 3,7 mld dolarów, czyli ponad 890 mln dolarów dziennie - podał w czwartek think tank Center for Strategic and International Studies.

Jak zauważyli eksperci, jedynie niewielka część tych środków, bo 200 mln dolarów, została uwzględniona w budżecie Pentagonu. Środki spoza budżetu najprawdopodobniej będą wymagać dodatkowego finansowania dla ministerstwa obrony.

Analitycy podkreślili, że sięgnięcie przez amerykańskie siły po mniej kosztowne uzbrojenie i duży spadek liczby wystrzeliwanych przez Iran dronów i pocisków przyczyni się do spadku kosztów prowadzenia operacji. Jednocześnie przyszłe koszty będą przede wszystkim zależeć od intensywności działań i skuteczności irańskiego odwetu.

Przedstawiciel władz USA powiedział w środę Politico, że Pentagon próbuje wysłać na Bliski Wschód dodatkową obronę przeciwlotniczą, przede wszystkim mniejsze i tańsze systemy przeciwdronowe, nad którymi resort pracował w ostatnich latach.

Na razie USA wykorzystują do zwalczania stosunkowo tanich irańskich dronów Shahed pociski, których cena może sięgać kilku milionów dolarów. Teheran ma do dyspozycji tysiące takich bezzałogowców, a dziesiątki z nich już przełamały obronę powietrzną podczas trwającej od soboty wojny.

Źródło: PAP

Samoloty wojskowe
Dla USA jeden dzień wojny to obecnie koszt 890 mln dolarów. Fot. Gideon Markowicz/Anadolu via Getty Images
