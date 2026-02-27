Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.02.2026
NEWSROOM XYZ
27.02.2026 21:16

To rosyjski dron operował w pobliżu francuskiego lotniskowca w Szwecji

Szwedzkie wojsko potwierdziło w piątek, że dron operujący w pobliżu francuskiego lotniskowca w Malmö pochodził z Rosji. Incydent miał miejsce w środę w cieśninie Öresund.

Szwedzka marynarka wojenna wykryła drona około 13 kilometrów od francuskiego lotniskowca Charles de Gaulle, który przebywał w porcie w Malmö. Dron został unieszkodliwiony poprzez zakłócenie sygnałów elektronicznych, aby przerwać łączność między maszyną a operatorem lub zaburzyć działanie systemów nawigacyjnych.

Według szwedzkich władz dron prawdopodobnie pochodził z Rosji. Minister obrony Szwecji, Pal Jonson, wskazał, że w pobliżu znajdował się rosyjski okręt wojenny, co sugeruje związek z Moskwą.

Rosyjski Kreml stanowczo odrzucił te oskarżenia. Rzecznik Dmitrij Pieskow określił sugestię o rosyjskim pochodzeniu drona jako „absurdalną” i zaznaczył, że Kreml nie dysponuje dodatkowymi informacjami na temat incydentu.

Region Bałtyku jest obecnie punktem napięć między NATO a Rosją, zwłaszcza po wysłaniu rosyjskich wojsk na Ukrainę. W ostatnich miesiącach państwa wschodniej flanki NATO wielokrotnie zgłaszały obecność dronów, z których część przypisywana jest Rosji. Eksperci wskazują, że takie działania mogą wpisywać się w strategie wojny hybrydowej Moskwy przeciwko krajom europejskim wspierającym Ukrainę. Incydent w Malmö zwiększa obawy o bezpieczeństwo okrętów NATO i stabilność w regionie Bałtyku.

Źródło: AFP

Lotniskowiec Charles de Gaulle
Lotniskowiec Charles de Gaulle na zdjęciu z 2009 roku. Fot. Andia/Universal Images Group via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
ARP wyda w tym roku 5 mld zł. „Jesteśmy narzędziem do zadań specjalnych polskiego rządu"
– Podpiszemy umowę rządową na odbudowę Ukrainy – zapowiada Bartłomiej Babuśka, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Agencja negocjuje budowę fabryki szczepionek i zainwestuje w produkcję sztucznej nerki. Ma też sukcesy w ratowanych spółkach: RFK pracuje dla Jelcza, a Grupa Przemysłowa Baltic, która w tym roku wyjdzie ze strat, zbuduje kablowiec.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
2,7 mld zł dla BFG. Dlaczego banki odczują to mocniej niż rok temu?
Banki zapłacą w 2026 roku najwyższą od sześciu lat składkę do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Całość tej kwoty zasili fundusz przymusowej restrukturyzacji. Większość kwoty przypadnie na PKO BP, Pekao i Santandera.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka
Sterownia PSE w reportażu to darmowy prezent dla obcych służb. W tle kontrowersje wokół szefa bezpieczeństwa
System energetyczny i to, jak funkcjonuje, jest jedną z najbardziej wrażliwych państwowych tajemnic. Zakłócenie go może mieć gigantyczne konsekwencje dla całego państwa. Czy Polskie Sieci Elektroenergetyczne w reportażu „The Wall Street Journal” nie wystawiły się same na strzał?
26.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
KFB Technologies ponownie pod kontrolą założycieli. Fundusze zadowolone z zarobku
KFB Technologies wykupiona przez założycieli startupu: Katarzynę i Filipa Barańskich. Fundusze są zadowolene z zysku, choć nie mówią, ile zarobiły.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Czeski rząd zdecydował o nacjonalizacji koncernu ČEZ. Szczegółów jednak brak
Jeszcze w tym roku mają się rozpocząć przygotowania do upaństwowienia czeskiego giganta energetycznego. Nowy rząd zakłada, że produkcyjną część koncernu przejmie na własność najpóźniej za dwa lata. Opozycja krytykuje pomysł. Jednak są i tacy, którzy dostrzegają w nim szansę na zakończenie „własnościowej schizofrenii”.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat kwartalnych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)
Lokaty kwartalne nadal gwarantują oszczędzającym naprawdę godne oprocentowanie. Mają też stosunkowo dobre warunki dostępności.
27.02.2026