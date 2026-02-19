Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.02.2026
19.02.2026 14:03

Toyota otworzy w Wałbrzychu zakład przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Toyota Motor Europe otworzy w Wałbrzychu Fabrykę Zrównoważonego Obiegu (Circular Factory). Polski zakład będzie przetwarzać rocznie 20 tys. pojazdów wycofanych z eksploatacji.

To druga tego typu fabryka koncernu w Europie. Pierwsza została uruchomiona w 2025 r. w Burnaston – podał Leon van der Merwe, wiceprezes ds. gospodarki obiegu zamkniętego w Toyota Motor Europe.

– Wybraliśmy Polskę ze względu na rozwinięty sektor recyklingu, duży potencjał rynku pojazdów do demontażu oraz obecność naszej infrastruktury produkcyjnej. W nadchodzących latach planujemy wprowadzać podobne inwestycje na innych rynkach europejskich – dodał van der Merwe.

Nowa inwestycja Toyoty powstanie w ramach funkcjonującej w Wałbrzychu fabryki Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP). W zakładzie powstają hybrydowe i konwencjonalne napędy Toyoty.

W nowej fabryce samochody będą poddawane procesom demontażu i odzysku części nadających się do ponownego użycia. Elementy takie jak baterie czy koła będą oceniane pod kątem możliwości ich regeneracji, ponownego wykorzystania lub recyklingu. Toyota zamierza również odzyskiwać cenne surowce takie jak miedź, stal, aluminium i tworzywa sztuczne, które następnie będą wykorzystywane w produkcji nowych pojazdów. Na powierzchni 25 tys. m kw. będzie rocznie przetwarzanych blisko 20 tys. pojazdów wycofanych z eksploatacji.

– Fabryka Zrównoważonego Obiegu w Wałbrzychu będzie największym tego typu przedsięwzięciem na polskim rynku motoryzacyjnym. Pozwoli ona także na zdywersyfikowanie działalności TMMP oraz bardziej efektywne wykorzystanie naszych zasobów – skomentował Jarosław Fidler, dyrektor Fabryki Zrównoważonego Obiegu w TMMP.

„Inwestycja ma przyspieszyć transformację w kierunku w pełni cyrkularnego i neutralnego klimatycznie biznesu" – podała spółka. Jak wskazuje koncern, gospodarka obiegu zamkniętego zmniejsza popyt na surowce o wysokiej emisji dwutlenku węgla i wzmacnia łańcuchy dostaw. Projektowanie pojazdów z myślą o ponownym użyciu części i surowców oraz recyklingu pozwala z kolei zmniejszyć emisje w całym łańcuchu wartości.

Zakład Toyoty w Wałbrzychu
Toyota uruchomi w Polsce drugi w Europie zakład przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Fabryka powstanie w Wałbrzychu. Fot. materiały prasowe
