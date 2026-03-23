23.03.2026 19:31

Trans Polonia chce przejąć zagraniczną spółkę za 2 mld zł

Trans Polonia chce wziąć udział w procesie nabycia zagranicznej spółki działającej w branży transportowej za szacunkową wartość ok. 2 mld zł – podała spółka w komunikacie.

Spółka przeprowadziła wstępne rozmowy w tej sprawie i zawarła umowę o zachowaniu poufności. Złożyła także niewiążącą ofertę nabycia spółki i otrzymała oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania do kolejnego etapu procesu transakcyjnego.

Grupa kapitałowa Trans Polonia to międzynarodowy operator transportowo-logistyczny. Grupa świadczy usługi w zakresie transportu płynnych środków chemicznych, produktów spożywczych, mas bitumicznych, paliw oraz cementu. W 2008 r. zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jej wartość rynkowa wynosi obecnie ponad 260 mln zł.

Byłoby to kolejne przejęcie Trans Polonii w ostatnim czasie. W 2025 r. spółka dokonała akwizycji holenderskiej grupy logistycznej Nijman/Zeetank.

Trans Polonia prowadzi rozmowy w sprawie kolejnej akwizycji

Firma, którą chce przejąć Trans Polonia, to grupa kapitałowa prowadzącą działalność operacyjną w sektorze transportowym na rynkach międzynarodowych. Osiąga przychody na poziomie 450 mln euro rocznie – podaje Trans Polonia. Jej wartość szacowana przez Trans Polonię to 2 mld zł, ale spółka zaznacza, że wartość może ulec zmianie w szczególności w wyniku przeprowadzenia badania due diligence czy negocjacji warunków potencjalnej umowy.

Spółka zakłada, że sfinansuje przejęcie za pomocą kredytu bankowego lub konsorcjalnego, finansowaniu private debt lub wpływem z ewentualnego zbycia akcji własnych spółki. Struktura potencjalnego finansowania nie zakłada podwyższenia kapitału zakładowego spółki i emisji nowych akcji – podano w komunikacie.

„W ramach przygotowań do finansowania transakcji spółka przeprowadziła wstępne rozmowy z instytucjami finansowymi, w tym z bankami komercyjnymi, Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz wybranymi funduszami private debt" – podała Trans Polonia.

„Przeprowadzone rozmowy potwierdziły wykonalność koncepcji finansowania spółki, przy zastrzeżeniu, że ostateczna struktura finansowania uzależniona będzie od wyników badania due diligence oraz potwierdzenia kondycji finansowej i wyników operacyjnych targetu na kolejnych etapach procesu" – dodała spółka.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Pięć kroków w kierunku transformacji ciepłownictwa, które odciążą portfele Polaków
Aby ograniczyć emisje i zapewnić gospodarstwom domowym dostęp do stabilnych i przystępnych cenowo źródeł ciepła, konieczna jest całościowa transformacja polskiego ciepłownictwa. Choć początkowe nakłady będą wysokie, w dłuższej perspektywie pozwolą na stabilizację cen.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nowa nazwa, „praca, płaca i mieszkanie" na kongresie Polski 2050. Czy partia po przejściach ma szansę na przejęcie inicjatywy?
Polska 2050 szoruje po sondażowym dnie i próbuje wyjść z głębokiego kryzysu pod nowym przywództwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Partia zaprezentowała hasła-klucze skierowane do etatowej klasy średniej i zarazem przyjmuje ostrzejszy kurs wobec własnych koalicjantów. Warszawski kongres miał stanowić symboliczne odcięcie się od niedawnych wizerunkowych porażek ugrupowania.
21.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Państwowy fundusz inwestuje w Mewo. Ponad 62 mln zł dla morskiej firmy badawczej
Firma Mewo pozyskała miliony od państwowego funduszu Vinci z Grupy BGK na rozwój. Spółka ma plany ekspansji wykraczające poza Europę. Spore nadzieje ma również inwestor.
20.03.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Za sześć lat będą nas leczyć lekarze z nowych kierunków. „Uczelnie woziły studentów 250 km na anatomię" (WYWIAD)
Na prywatnych uczelniach i politechnikach masowo powstają kierunki lekarskie. Problem w tym, że często brakuje kadry, infrastruktury i miejsc specjalizacyjnych. Zdaniem prof. Michała Markuszewskiego, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, za 8–10 lat narracja o niedoborze lekarzy się skończy – a w części ośrodków pojawi się problem ze znalezieniem pracy.
23.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Republika gangów. Jak Haiti utraciło kontrolę nad własnym losem
Początek tego roku miał przynieść Haiti nową głowę państwa i demokratyczny reset. Zamiast tego przyniósł rozpad Przejściowej Rady Prezydenckiej i kolejny dowód na to, że państwo istnieje już głównie formalnie. Łańcuchy dostaw przejęte przez gangi, politycy namaszczani przez obce mocarstwa i wyraźnie spóźniona interwencja międzynarodowa. Zaglądamy za kulisy politycznego i gospodarczego rozpadu państwa, w którym nie ma już tak naprawdę z kim negocjować.
21.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wojna na Bliskim Wschodzie kosztuje biura podróży miliony. Czy latem Polacy postawią na Europę?
Giełdowy Rainbow podsumował koszty związane z atakiem na Iran, ale wojna nie załamała sprzedaży oferty na lato. Itaka i Wakacje.pl przewidują większe zainteresowanie wakacjami w Europie. Z kolei w eSky klienci zamiast rezygnować z wyjazdów na Bliski Wschód po prostu wybierają inne kierunki.
23.03.2026