Trans Polonia chce przejąć zagraniczną spółkę za 2 mld zł

Trans Polonia chce wziąć udział w procesie nabycia zagranicznej spółki działającej w branży transportowej za szacunkową wartość ok. 2 mld zł – podała spółka w komunikacie.

Spółka przeprowadziła wstępne rozmowy w tej sprawie i zawarła umowę o zachowaniu poufności. Złożyła także niewiążącą ofertę nabycia spółki i otrzymała oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania do kolejnego etapu procesu transakcyjnego.

Grupa kapitałowa Trans Polonia to międzynarodowy operator transportowo-logistyczny. Grupa świadczy usługi w zakresie transportu płynnych środków chemicznych, produktów spożywczych, mas bitumicznych, paliw oraz cementu. W 2008 r. zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jej wartość rynkowa wynosi obecnie ponad 260 mln zł.

Byłoby to kolejne przejęcie Trans Polonii w ostatnim czasie. W 2025 r. spółka dokonała akwizycji holenderskiej grupy logistycznej Nijman/Zeetank.

Trans Polonia prowadzi rozmowy w sprawie kolejnej akwizycji

Firma, którą chce przejąć Trans Polonia, to grupa kapitałowa prowadzącą działalność operacyjną w sektorze transportowym na rynkach międzynarodowych. Osiąga przychody na poziomie 450 mln euro rocznie – podaje Trans Polonia. Jej wartość szacowana przez Trans Polonię to 2 mld zł, ale spółka zaznacza, że wartość może ulec zmianie w szczególności w wyniku przeprowadzenia badania due diligence czy negocjacji warunków potencjalnej umowy.

Spółka zakłada, że sfinansuje przejęcie za pomocą kredytu bankowego lub konsorcjalnego, finansowaniu private debt lub wpływem z ewentualnego zbycia akcji własnych spółki. Struktura potencjalnego finansowania nie zakłada podwyższenia kapitału zakładowego spółki i emisji nowych akcji – podano w komunikacie.

„W ramach przygotowań do finansowania transakcji spółka przeprowadziła wstępne rozmowy z instytucjami finansowymi, w tym z bankami komercyjnymi, Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz wybranymi funduszami private debt" – podała Trans Polonia.

„Przeprowadzone rozmowy potwierdziły wykonalność koncepcji finansowania spółki, przy zastrzeżeniu, że ostateczna struktura finansowania uzależniona będzie od wyników badania due diligence oraz potwierdzenia kondycji finansowej i wyników operacyjnych targetu na kolejnych etapach procesu" – dodała spółka.