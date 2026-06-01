Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.06.2026
NEWSROOM XYZ
01.06.2026 11:38

Triumf PSG rozpętał w Paryżu zamieszki. 200 osób rannych, jedna nie żyje

Po sobotnim triumfie PSG w finale Ligi Mistrzów Paryż długo nie mógł zasnąć. Świętowanie sukcesu piłkarzy ze stolicy Francji przez ich kibiców wymknęło się jednak spod kontroli i zamieniło się w zamieszki.

Jak wskazało francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych, według stanu na niedzielę w ulicznych aktach przemocy ponad 200 osób zostało rannych, a jedna osoba zmarła. Dodatkowo tamtejsza policja aresztowała ponad 400 podejrzanych.

Obchody, które oficjalnie rozpoczęły się w południe na Polach Elizejskich, gdzie piłkarze prezentowali zdobyte trofeum, były zabezpieczane przez łącznie 20 tys. funkcjonariuszy.

W zeszłym roku, kiedy Paryż również świętował zwycięstwo PSG w Lidze Mistrzów, bilans ofiar wyniósł 500 rannych i dwa zgony.

Źródło: Reuters

Król Paryża i epokowe osiągnięcie. Luis Enrique buduje nową dynastię?
Paryska policja przygotowująca się do celebracji fanów PSG po zdobyciu przez piłkarzy pucharu Ligi Mistrzów
Na skutek zamieszek w Paryżu po zdobyciu PSG tytułu LM bilans ofiar wyniósł 200 rannych i jeden zgon – podało francuskie MSW. Fot. Telmo Pinto/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Kto uciekł Polsce, kogo dogoniliśmy, a kto nas przegonił? 30 lat zmian w UE
Transformacja gospodarcza Polski to nie tylko historia szybkiego wzrostu, ale też zmieniającej się pozycji wobec innych krajów Unii Europejskiej. Są państwa, których wciąż nie dogoniliśmy. Są takie,…
30.05.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Buduje cyfrową suwerenność i markę na świecie. DataWalk staje w szranki z gigantem
Jednym z najważniejszych obecnie wyzwań jest suwerenność cyfrowa. Bezpieczeństwo danych, ich agregacja i analizy powinny być zależne jeśli nie od państwa, to przynajmniej od firm z narodowym…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Kultura
Spór o ZUS dla artystów. „Wybieramy między opłaceniem czynszu a składką”
Prawicowy politycy piszą o „finansowaniu nierobów”, branża z kolei o zapewnieniu minimum zabezpieczenia socjalnego. Przyjęcie przez rząd projektu o składkach dla artystów wywołało burzę w sieci.
29.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Działania Rosji na Bałtyku. Państwa bałtyckie chcą zdecydowanych reakcji
Szefowie dyplomacji Rady Państw Morza Bałtyckiego podpisali w piątek Deklarację Sopocką. – Gdy Rosja grozi na Bałtyku, my tworzymy nową operację natowską i wzmacniamy nasze siły obronne – mówił szef…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Najlepsze lokaty długoterminowe. Nawet 4,2 proc. w czerwcu 2026 r. (RANKING XYZ)
Lokaty długoterminowe kuszą oszczędzających, którzy lubią spokój. Mają stosunkowo wysokie oprocentowanie, które gwarantowane jest na okres dłuższy niż jeden rok. Wystarczy wpłacić pieniądze, czasem…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Newsy Uncategorized
Zielono na GPW, CD Projekt w górę po wynikach. Notowania 29 maja 2026 r.
Piątek przyniósł wzrosty na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Indeks sWIG80 w ciągu dnia osiągnął nowe historyczne maksimum. CD Projekt, który w czwartek po sesji pokazał wyniki za pierwszy…
29.05.2026