Triumf PSG rozpętał w Paryżu zamieszki. 200 osób rannych, jedna nie żyje

Po sobotnim triumfie PSG w finale Ligi Mistrzów Paryż długo nie mógł zasnąć. Świętowanie sukcesu piłkarzy ze stolicy Francji przez ich kibiców wymknęło się jednak spod kontroli i zamieniło się w zamieszki.

Jak wskazało francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych, według stanu na niedzielę w ulicznych aktach przemocy ponad 200 osób zostało rannych, a jedna osoba zmarła. Dodatkowo tamtejsza policja aresztowała ponad 400 podejrzanych.

Obchody, które oficjalnie rozpoczęły się w południe na Polach Elizejskich, gdzie piłkarze prezentowali zdobyte trofeum, były zabezpieczane przez łącznie 20 tys. funkcjonariuszy.

W zeszłym roku, kiedy Paryż również świętował zwycięstwo PSG w Lidze Mistrzów, bilans ofiar wyniósł 500 rannych i dwa zgony.

