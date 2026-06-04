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NEWSROOM XYZ
04.06.2026 09:25

Trump bagatelizuje atak Iranu na Kuwejt: w tej części świata podczas rozejmu strzela się bardziej umiarkowanie

Prezydent Donald Trump uważa, że irański atak na lotnisko w Kuwejcie nie zerwał zawieszenia broni. Stwierdził też, że negocjacje idą dobrze, a porozumienie pokojowe może zostać zawarte nawet w ten weekend.

– Mocno ich uderzyliśmy poprzedniego wieczoru (...) więc niektóre rzeczy mają swoje powody i zazwyczaj jest jakiś powód, który czasem ma sens. Ale oni coś zrobili, to nie była wielka sprawa. Szybko zdusiliśmy to w zarodku (...) Ale niektórzy powiedzieliby, że oni byli lekko sprowokowani, bo podjęliśmy zdecydowane działania z innego powodu, więc odwzajemnili się – stwierdził Donald Trump. – W tej części świata zawieszenie broni jest wtedy, kiedy strzela się w bardziej umiarkowany sposób – dodał prezydent USA, zapewniając, że rozejm pozostaje w mocy.

Dodał też, że negocjacje idą bardzo dobrze, obie strony są bliskie zatwierdzenia porozumienia. A podpisanie memorandum doprowadzi do otwarcia cieśniny Ormuz. Według Trumpa Iran zgadza się na zniszczenie swoich zapasów wzbogaconego uranu.

Jednocześnie jednak przyznaje, że Iran traktuje konflikt w Zatoce Perskiej i wojnę Hezbollahu z Izraelem jako jedną wojnę, podczas gdy Waszyngton chciałby rozdzielić te dwa konflikty. Jednocześnie jednak „po raz pierwszy w historii" Biały Dom rozmawia z Hezbollahem, by doprowadzić do wstrzymania ataków bojówki na Izrael. Jednocześnie USA chcą też wstrzymać izraelską ofensywę w Libanie.

Według władz Kuwejtu atak irańskich dronów na lotnisko cywilne ranił 63 osoby i doprowadził do jednej ofiary śmiertelnej. Amerykańskie Dowództwo Centralne nazwało to uderzenie „celowym, wykalkulowanym i nieuzasadnionym atakiem".

Donald Trump: Iran zgodził się nie mieć broni atomowej, choć teraz może zmienić zdanie
Donald Trump zapewnia, że negocjacje idą w dobrym kierunku, a porozumienie z Iranem może zostać zawarte jeszcze w ten weekend Fot. Kevin Dietsch/Getty Images News
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