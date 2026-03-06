Trump chce bezwarunkowej kapitulacji Iranu

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek, że nie zaakceptuje żadnego porozumienia z Iranem poza „bezwarunkową kapitulacją” tego kraju.

Trump ogłosił, że domaga się bezwarunkowej kapitulacji Irany za pośrednictwem portalu Truth Social. We wpisie wskazał także po raz kolejny, że nowy przywódca Iranu musi być zaakceptowany przez Stany Zjednoczone.

„Nie będzie żadnego porozumienia z Iranem poza bezwarunkową kapitulacją. Po niej, a także po wybraniu wspaniałego i akceptowalnego (dla USA – przyp. red.) przywódcy (przywódców), my, wraz z wieloma naszymi wspaniałymi i niezwykle odważnymi sojusznikami i partnerami, będziemy niestrudzenie pracować nad uchronieniem Iranu przed zagładą, czyniąc go gospodarczo większym, lepszym i silniejszym niż kiedykolwiek wcześniej" – napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

„Iran będzie miał wielką przyszłość. Uczyńmy Iran ponownie wielkim” – dodał prezydent USA.

To kolejna wypowiedź amerykańskiego prezydenta, w której rości sobie on prawo do udziału w wyborze nowego przywódcy Iranu. W czwartek Trump portalowi Axios, że „musi być osobiście zaangażowany" w wybór nowego przywódcy Iranu, tak jak było to w przypadku Wenezueli.

Irański parlamentarzysta Mohsen Zangeneh przekazał w piątek, że nowy najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu ma zostać mianowany w ciągu dwóch dni.

Trump w piątek po raz kolejny przyznał też – wbrew temu, co mówili m.in. sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth – że zmiana reżimu w Iranie jest jednym z celów wojny.

Źródło: PAP/XYZ