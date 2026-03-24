Trump: Iran zadeklarował rezygnację z broni jądrowej

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Iran zgodził się, iż nigdy nie pozyska broni jądrowej. Wypowiedź padła we wtorek podczas rozmowy z dziennikarzami. Polityk zaznaczył jednak, że negocjacje z Teheranem nadal trwają.

Trump podkreślił, że najważniejszym elementem prowadzonych rozmów jest całkowita rezygnacja Iranu z programu nuklearnego. Jak wskazał, to właśnie ten warunek stanowi fundament negocjacji i powtarza się jako priorytet w każdym punkcie ewentualnego porozumienia.

Zmiana podejścia Waszyngtonu

Prezydent USA wyjaśnił, że bardziej „sensowne” podejście władz w Teheranie wpłynęło na decyzję o odstąpieniu od planowanych uderzeń na irańskie elektrownie. Ocenił, że obecna postawa Iranu sprzyja dalszym rozmowom dyplomatycznym.

W rozmowach biorą udział kluczowi przedstawiciele amerykańskiej administracji. Obok wysłannika Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera uczestniczą w nich także sekretarz stanu Marco Rubio oraz wiceprezydent J.D. Vance.

Źródło: PAP