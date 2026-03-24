24.03.2026

Trump: Iran zadeklarował rezygnację z broni jądrowej

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Iran zgodził się, iż nigdy nie pozyska broni jądrowej. Wypowiedź padła we wtorek podczas rozmowy z dziennikarzami. Polityk zaznaczył jednak, że negocjacje z Teheranem nadal trwają.

Trump podkreślił, że najważniejszym elementem prowadzonych rozmów jest całkowita rezygnacja Iranu z programu nuklearnego. Jak wskazał, to właśnie ten warunek stanowi fundament negocjacji i powtarza się jako priorytet w każdym punkcie ewentualnego porozumienia.

Zmiana podejścia Waszyngtonu

Prezydent USA wyjaśnił, że bardziej „sensowne” podejście władz w Teheranie wpłynęło na decyzję o odstąpieniu od planowanych uderzeń na irańskie elektrownie. Ocenił, że obecna postawa Iranu sprzyja dalszym rozmowom dyplomatycznym.

W rozmowach biorą udział kluczowi przedstawiciele amerykańskiej administracji. Obok wysłannika Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera uczestniczą w nich także sekretarz stanu Marco Rubio oraz wiceprezydent J.D. Vance.

Źródło: PAP

Prezydent USA Donald Trump na pokładzie Air Force One 15 marca 2026 r. Fot. Nathan Howard/Getty Images
Deloitte ocenił własnego klienta? Spór o miliardy z KPO dla Izery i zarzuty konfliktu interesów
Zielone światło w konkursie na miliardy złotych z KPO otrzymała spółka ElectroMobility Poland (EMP). Wnioski oceniał zewnętrzny doradca – Deloitte Advisory – który w poprzednich latach współpracował z EMP, inkasując ponad 4 mln zł. Odrzuceni wnioskodawcy mówią wprost: „to konflikt interesów”. Pojawiają się też pytania o ewentualną współpracę projektu z chińskimi partnerami.
Relacja pełna sprzeczności. Antyrosyjska prawica wspiera prorosyjskiego Orbána
Prezydent Karol Nawrocki postanowił wesprzeć Viktora Orbána przed węgierskimi wyborami parlamentarnymi. Jeszcze w ubiegłym roku odwoływał spotkanie z premierem Węgier ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem. Przed wyjazdem do Budapesztu prezydent deklaruje, że Putin jest zagrożeniem dla Polski. Tymczasem relacje Orbána z rosyjskim dyktatorem nie osłabły.
Pięć kroków w kierunku transformacji ciepłownictwa, które odciążą portfele Polaków
Aby ograniczyć emisje i zapewnić gospodarstwom domowym dostęp do stabilnych i przystępnych cenowo źródeł ciepła, konieczna jest całościowa transformacja polskiego ciepłownictwa. Choć początkowe nakłady będą wysokie, w dłuższej perspektywie pozwolą na stabilizację cen.
Wojna na Bliskim Wschodzie kosztuje biura podróży miliony. Czy latem Polacy postawią na Europę?
Giełdowy Rainbow podsumował koszty związane z atakiem na Iran, ale wojna nie załamała sprzedaży oferty na lato. Itaka i Wakacje.pl przewidują większe zainteresowanie wakacjami w Europie. Z kolei w eSky klienci zamiast rezygnować z wyjazdów na Bliski Wschód po prostu wybierają inne kierunki.
Na warszawskiej giełdzie widoczna korekta. Notowania GPW 24 marca 2026 r.
Po poniedziałkowej burzy za nami relatywnie spokojny dzień na rynkach finansowych w Europie, gdy uwaga wszystkich obserwatorów rynku wciąż była skupiona przede wszystkim na windującym ceny surowców energetycznych kryzysie wokół cieśniny Ormuz. GPW radziła sobie dzisiaj relatywnie słabiej od głównych rynków – WIG20 zakończył dzień na poziomie 3241,42 pkt (-0,82 proc). Na warszawskim rynku widoczna jest korekta.
BMW przyspiesza automatyzację. Roboty AI wejdą do fabryk
BMW chce mocniej zautomatyzować produkcję i sięga po nową generację robotów wyposażonych w „fizyczną sztuczną inteligencję”. Maszyny mają uczyć się od ludzi, przejmować najbardziej monotonne i niebezpieczne zadania oraz zwiększać elastyczność fabryk bez deklarowanego zastępowania pracowników.
22.03.2026