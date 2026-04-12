Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.04.2026
NEWSROOM XYZ
12.04.2026

Trump: marynarka wojenna USA zacznie blokować cieśninę Ormuz

Prezydent Donald Trump ogłosił w niedzielę, że marynarka wojenna USA w trybie natychmiastowym zacznie blokować statki, zamierzające wpłynąć do cieśniny Ormuz i będzie usuwać umieszczone tam irańskie miny. Dodał, że każdy Irańczyk, który zaatakuje Amerykanów, zostanie „wystrzelony do piekła”.

„Ze skutkiem natychmiastowym Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, najlepsza na świecie, rozpocznie proces BLOKOWANIA wszystkich statków próbujących wpłynąć do cieśniny Ormuz lub ją opuścić” – ogłosił Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social. „W pewnym momencie osiągniemy zasadę »WSZYSTKICH WPUSZCZAMY, WSZYSTKICH WYPUSZCZAMY«, ale Iran nie dopuścił do tego, mówiąc jedynie: »Gdzieś tam może być mina«, o której nikt poza nim nie wie” – dodał.

Prezydent USA uznał to za szantaż wobec świata i zadeklarował, że „przywódcy państw, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych Ameryki, nigdy nie dadzą się szantażować”. Zapowiedział również, że w blokadzie wezmą udział siły innych państw – nie wymieniając których – a amerykańskie wojsko zacznie proces niszczenia min w cieśninie. Zagroził też, że każdy statek, który zapłaci nielegalne myto Iranowi za tranzyt przez Ormuz, będzie ścigany i przechwytywany przez USA.

Trump oświadczył, że wojsko USA jest gotowe, by – „w odpowiednim momencie„ – „dobić to, co pozostało z Iranu”.

Mówiąc o fiasku sobotnich ponad 20-godzinnych rozmów w Pakistanie z Iranem, Trump ocenił, że choć wiele kwestii zostało uzgodnionych, a rozmowy miały przyjazny ton Iran nie wykazał woli wyzbycia się ambicji jądrowej, co było najważniejszym problemem.

„Pod wieloma względami uzgodnione punkty są lepsze, niż kontynuowanie przez nas operacji wojskowych do końca, ale wszystkie te punkty nie mają znaczenia w porównaniu z pozostawieniem energii jądrowej w rękach tak niestabilnych, trudnych i nieprzewidywalnych ludzi” – powiedział prezydent USA.

Źródło: PAP

Prezydent USA Donald Trump
Fot. EPA/Doug Mills / POOL Dostawca: PAP/EPA.
