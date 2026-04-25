25.04.2026 21:21

Trump odwołuje rozmowy USA–Iran w Pakistanie. Rośnie napięcie wokół negocjacji

Prezydent Donald Trump niespodziewanie anulował wizytę swoich wysłanników w Pakistanie. Spotkanie z delegacją Iranu miało dotyczyć zakończenia konfliktu.

Biały Dom zapowiadał, że do Islamabadu polecą specjalny wysłannik Steve Witkoff oraz doradca Jared Kushner. Jednak w sobotę w południe Trump zmienił decyzję. Uznał, że podróż jest stratą czasu, a rozmowy można przeprowadzić zdalnie. Podkreślił, że Stany Zjednoczone nie będą wysyłać delegacji bez wyraźnego postępu w negocjacjach.

Krytyka sytuacji w Iranie

Trump ocenił, że w Iranie panuje chaos polityczny. Według niego władze w Teheranie są podzielone, a proces decyzyjny jest niejasny. Prezydent stwierdził, że Iran nie ma silnej pozycji negocjacyjnej i „nie trzyma żadnych kart”. Jednocześnie zaznaczył, że to strona irańska powinna wykazać inicjatywę i skontaktować się z Waszyngtonem.

Prezydent USA powiedział serwisowi Axios, że odwołanie wyjazdu wysłanników do Pakistanu nie oznacza wznowienia operacji zbrojnej przeciwko Iranowi. - Nie. To nie oznacza tego. Nie myśleliśmy jeszcze o tym - przekazał.

Odmienne stanowisko prezentują analitycy. Jon Hoffman z Cato Institute wskazuje, że brak dowodów na poważne podziały w irańskich władzach. Jego zdaniem reżim utrzymuje kontrolę i raczej konsoliduje władzę niż się rozpada. Różnice zdań mogą istnieć, ale nie wpływają na stabilność systemu.

Iran kończy wizytę w Pakistanie

W Islamabadzie przebywała delegacja Iranu kierowana przez ministra spraw zagranicznych Abbas Aragczi. Spotkał się on m.in. z premierem Shehbaz Sharif. Irańscy dyplomaci opuścili już Pakistan i planują kolejne wizyty w Omanie oraz Rosji. Wcześniej Teheran sygnalizował, że bezpośrednie rozmowy z USA nie są planowane.

Rozmowy oddalają się od finału

Pierwsza runda negocjacji odbyła się 11 kwietnia i zakończyła się bez przełomu. Decyzja Trumpa o odwołaniu wizyty jest kolejnym sygnałem impasu. Media, w tym The New York Times, oceniają, że strony pozostają daleko od osiągnięcia porozumienia w sprawie zakończenia konfliktu.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Polityka
Dlaczego Sławomir Cenckiewicz odszedł z funkcji szefa BBN
Nieoczekiwana dymisja w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Z funkcją szefa „prezydenckiego ministerstwa obrony" rozstał się jego szef prof. Sławomir Cenckiewicz. Jakie mogły być powody tej zmiany i co…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Wąskie gardła finansowania w polskim VC: gdzie blokuje się wzrost
Luki kapitałowe w polskim VC wciąż blokują rozwój spółek na kluczowych etapach. Ogranicza to ich skalowanie i wypycha część firm za granicę.
23.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Kto ufa Polakom i komu w Europie ufają Polacy? Zaufanie jako niewidzialna infrastruktura gospodarki
Wzajemne zaufanie wspiera handel i inwestycje – obniża koszty, przyspiesza decyzje i ogranicza ryzyko. Sprawdzamy, komu Polacy ufają najbardziej i najmniej oraz czy relacje z Niemcami nadal…
24.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Węgierscy miliarderzy w potrzasku. Jedni pakują manatki, inni się dogadują
Zmiana władzy na Węgrzech wywołała poruszenie wśród tamtejszych oligarchów, którzy wzbogacali się dzięki znajomościom z Viktorem Orbánem. Niezależne media informują, że po wygranej Petera Magyara…
25.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polacy tworzą sieć przedsiębiorców w USA. „Uczymy rekomendacji, które budują biznes”
Tajemnicza organizacja w kilka lat zrzeszyła 2,5 tys. polskich przedsiębiorców i doszła do 100 mln zł przychodów. Jak działają Corporate Connections i BNI, jakie mają plany rozwoju oraz czym…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Każdy kij ma dwa końce. Kryzys na Bliskim Wschodzie otwiera szanse w Afryce
Wojna na Bliskim Wschodzie prowadzi do niespodziewanego wzrostu dochodów państw afrykańskich eksportujących ropę naftową i gaz. W artykule analizujemy, gdzie to może przełożyć się na nowe możliwości…
23.04.2026