Trump ogłasza porozumienie handlowe z Indiami. Kraj przestanie kupować rosyjską ropę

Prezydent USA Donald Trump poinformował o zawarciu porozumienia handlowego z Indiami, które obniża cła na indyjskie towary z 25 do 18 proc. Premier Narendra Modi zobowiązał się też wstrzymać zakupy rosyjskiej ropy i zwiększyć import surowców z USA.

Prezydent Donald Trump ogłosił w poniedziałek porozumienie handlowe z Indiami, które ma obniżyć amerykańskie cła na towary z tego kraju z 25 do 18 proc. Informację opublikował na swojej platformie społecznościowej Truth Social, relacjonując rozmowę z premierem Narendra Modim.

Wpis prezydenta Trumpa w serwisie Truth Social .

Podczas rozmowy Trump i Modi omówili kwestie handlu, zakupu surowców oraz zakończenia wojny w Ukrainie. Prezydent USA poinformował, że premier Indii zgodził się wstrzymać import rosyjskiej ropy i zwiększyć zakupy surowców oraz technologii od Stanów Zjednoczonych, a także potencjalnie od Wenezueli.

Według Trumpa, Indie obniżą własne cła i zniosą bariery handlowe, a wartość zakupów w USA ma osiągnąć 500 mld dolarów. Prezydent podkreślił, że porozumienie ma natychmiastowe skutki i zostało zawarte „z przyjaźni i szacunku” dla premiera Modiego.

Trump zaznaczył również, że on i Modi „załatwiają sprawy”, czego nie można powiedzieć o większości liderów światowych. Umowa z Indiami jest jego pierwszym dużym porozumieniem handlowym z tym krajem, który dotychczas nie podpisał takich kontraktów z administracją Trumpa.

Do ogłoszenia porozumienia dochodzi po zakończeniu wieloletnich negocjacji Indii z UE w ubiegłym tygodniu. W sierpniu Trump wprowadził 25-procentowe cło na indyjską ropę rosyjską, co – według Bloomberga – znacząco ograniczyło import surowca z Rosji.

W sobotę prezydent USA dodał, że Indie zgodziły się sprowadzać ropę z Wenezueli, by zastąpić dostawy z Iranu, co ma w jego ocenie wspierać zakończenie wojny w Ukrainie i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne regionu.

Źródło: PAP