Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.07.2026
NEWSROOM XYZ
13.07.2026 17:21

Trump ogłosił przywrócenie blokady Iranu. Chce też pobierać opłaty tranzytowe w cieśninie Ormuz

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział również natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20 proc. wartości przewożonego towaru.

Donald Trump w czapce z napisem USA
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział również natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20 proc. wartości przewożonego towaru. Fot. Andrew Harnik/Getty Images

„Cieśnina Ormuz jest OTWARTA i pozostanie OTWARTA, niezależnie od Iranu. Przywracamy BLOKADĘ IRANU, nazwaną tak, ponieważ uniemożliwia ona jedynie wejście lub wyjście statków lub klientów Iranu” – napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

USA chcą pobierać opłaty za przepływanie przez Ormuz

Dodał, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny. Ogłosił jednak, że USA, jako „strażnik cieśniny Ormuz”, będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20 proc. wartości ładunku w celu pokrycia „wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata”. Oznajmił, że proces ustanawiania systemu rozpocznie się natychmiast.

Trump wielokrotnie wcześniej mówił o swoich zamiarach pobierania opłat, w tym we wywiadzie z Fox News w poniedziałek. Jak dotąd urzędnicy administracji nie potwierdzali jego słów.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio wielokrotnie mówił, że celem Stanów Zjednoczonych jest swobodna żegluga przez cieśninę, a pobieranie opłat jest niezgodne z prawem międzynarodowym.

Do ustanowienia kontroli nad żeglugą i wprowadzenia systemu opłat dąży z kolei Iran, który atakuje statki przepływające poza wyznaczonym przez Teheran korytarzem.

Powraca amerykańska blokada irańskich portów

Blokada irańskich portów pierwotnie została wprowadzona przez siły USA 17 kwietnia 2026 r. i została zniesiona dwa miesiące później po podpisaniu wstępnego porozumienia USA z Iranem. W jej ramach amerykańskie wojsko nie przepuszczało żadnych statków poza tymi przewożącymi leki i żywność. Kilka statków, które próbowały przełamać blokadę, zostało uszkodzonych i unieruchomionych przez USA.

Dowództwo irańskiej armii oświadczyło w poniedziałek, że Teheran nie pozwoli USA na interweniowanie w kwestie związane z zarządzaniem cieśniną Ormuz. W komunikacie połączonego dowództwa armii i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) podano, że Teheran stawi zdecydowany opór próbom podejmowanym przez armię USA, dotyczącym organizowania żeglugi przez cieśninę poza korytarzem wyznaczonym przez Iran i bez koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Posłowie zdecydują o fotoradarach akustycznych. Czy będą mandaty za hałas?
Ministerstwo infrastruktury od dawna przyznaje, że dostrzega problem nadmiernego hałasu emitowanego przez pojazdy. Teraz posłowie mogą zdecydować, czy pozwolą na fotoradary akustyczne, czyli…
12.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Ignacy Korwin-Milewski. Człowiek, który stworzył kanon polskiego malarstwa
Co łączy XIX-wiecznego kolekcjonera sztuki z debatami o prywatnych muzeach i mecenacie artystycznym, które toczą się w Polsce do dziś? Historia Ignacego Korwin-Milewskiego pokazuje, że najtrudniej…
11.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kto dostarczy szybkie pociągi PKP Intercity? To prestiżowa pułapka dla polskich producentów
Tylko jedna firma z Polski chce budować pociągi dużych prędkości dla PKP Intercity. Eksperci wskazują jednak, że udział w przetargu byłby dla krajowych producentów bardziej ruchem wizerunkowym niż…
13.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Silne banki ciągną WIG20 w górę. Dzień na GPW 10 lipca 2026 r.
Piątkową sesję zdominowały banki, które nie tylko były najlepszym sektorem i odnotowały najwyższe obroty, ale także pociągnęły w górę WIG20. Najlepiej z nich wypadł PKO BP.
10.07.2026
Kategorie artykułu: Świat
Lhasa. Jak Chiny zmieniają Tybet i jego stolicę
Każda opowieść o historii Tybetu zależy od tego, kto ją opowiada. Pekin opowiada, że Tybet był od zawsze częścią Chin. Od tybetańskiej diaspory w Dharamsali słyszymy historię o niepodległym narodzie…
11.07.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Technologia
Kosmiczny wyścig miast rozstrzygnięty. Rząd wskazał polską stolicę space-techu
Po miesiącach lobbingu i przedstawiania ofert polskich miast rząd wskazał, gdzie w Polsce powstanie najnowsze centrum badawczo-rozwojowe Europejskiej Agencji Kosmicznej. Będzie też specjalny fundusz…
13.07.2026