Trump ogłosił przywrócenie blokady Iranu. Chce też pobierać opłaty tranzytowe w cieśninie Ormuz

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział również natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20 proc. wartości przewożonego towaru.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział również natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20 proc. wartości przewożonego towaru. Fot. Andrew Harnik/Getty Images

„Cieśnina Ormuz jest OTWARTA i pozostanie OTWARTA, niezależnie od Iranu. Przywracamy BLOKADĘ IRANU, nazwaną tak, ponieważ uniemożliwia ona jedynie wejście lub wyjście statków lub klientów Iranu” – napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

USA chcą pobierać opłaty za przepływanie przez Ormuz

Dodał, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny. Ogłosił jednak, że USA, jako „strażnik cieśniny Ormuz”, będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20 proc. wartości ładunku w celu pokrycia „wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata”. Oznajmił, że proces ustanawiania systemu rozpocznie się natychmiast.

Trump wielokrotnie wcześniej mówił o swoich zamiarach pobierania opłat, w tym we wywiadzie z Fox News w poniedziałek. Jak dotąd urzędnicy administracji nie potwierdzali jego słów.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio wielokrotnie mówił, że celem Stanów Zjednoczonych jest swobodna żegluga przez cieśninę, a pobieranie opłat jest niezgodne z prawem międzynarodowym.

Do ustanowienia kontroli nad żeglugą i wprowadzenia systemu opłat dąży z kolei Iran, który atakuje statki przepływające poza wyznaczonym przez Teheran korytarzem.

Powraca amerykańska blokada irańskich portów

Blokada irańskich portów pierwotnie została wprowadzona przez siły USA 17 kwietnia 2026 r. i została zniesiona dwa miesiące później po podpisaniu wstępnego porozumienia USA z Iranem. W jej ramach amerykańskie wojsko nie przepuszczało żadnych statków poza tymi przewożącymi leki i żywność. Kilka statków, które próbowały przełamać blokadę, zostało uszkodzonych i unieruchomionych przez USA.

Dowództwo irańskiej armii oświadczyło w poniedziałek, że Teheran nie pozwoli USA na interweniowanie w kwestie związane z zarządzaniem cieśniną Ormuz. W komunikacie połączonego dowództwa armii i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) podano, że Teheran stawi zdecydowany opór próbom podejmowanym przez armię USA, dotyczącym organizowania żeglugi przez cieśninę poza korytarzem wyznaczonym przez Iran i bez koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu.

Źródło: PAP