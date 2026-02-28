Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.02.2026
NEWSROOM XYZ
28.02.2026 12:35

Trump oskarża Iran o ingerencję w wybory w USA i łączy to z atakami na Teheran

Prezydent Donald Trump oskarżył w mediach społecznościowych Iran o próby ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2020 i 2024 roku. Twierdzi, że działania Teheranu łączą się z ostatnimi atakami USA i Izraela na Iran.

W sobotę Trump opublikował w sieci nagłówek artykułu informującego o rzekomych próbach wpływania Iranu na jego kampanie wyborcze. Były prezydent stwierdził, że Teheran próbował uniemożliwić mu zwycięstwo w wyborach zarówno w 2020, jak i 2024 roku. Wpis zawierał link do artykułu portalu Just the News.

We wrześniu 2024 roku Departament Sprawiedliwości USA postawił zarzuty trzem członkom Korpusu Strażników Rewolucji za skuteczne włamania na konto kampanii Trumpa. W tym samym czasie prokurator generalny Merrick Garland podkreślał, że działania cybernetyczne Iranu stawały się coraz bardziej agresywne przed wyborami.

Źródło: WSJ

Białorusko-irańskie ciosy w cyberbezpieczeństwo
Prezydent USA Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump. Fot. Andrew Harnik/Getty Images
