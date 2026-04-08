Trump: pomożemy rozluźnić korki w cieśninie Ormuz, zarobione zostaną duże sumy pieniędzy

Donald Trump zapowiada, że Stany Zjednoczone pomogą przywrócić ruch w cieśninie Ormuz. Zdaniem prezydenta USA na Bliskim Wschodzie mogą zacząć się „złote czasy”.

„Stany Zjednoczone pomogą rozluźnić korki w cieśninie Ormuz. Będzie wiele pozytywnych działań! Zarobione zostaną duże sumy pieniędzy. Iran może rozpocząć proces odbudowy” – napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Dodał, że USA będą pilnować, żeby „wszystko poszło dobrze”, a na Bliskim Wschodzie zaczęły się takie „złote czasy”, jak obecnie w USA.

We wcześniejszych wpisach prezydent USA twierdził, że dwutygodniowe zawieszenie broni zależy od odblokowania transportu przez cieśninę Ormuz. Iran zablokował ją po wybuchu wojny 28 lutego, gdy zaatakowały go USA i Izrael.

To kluczowy szlak transportowy, którym przechodzi większość ropy z Zatoki Perskiej i 20 proc. światowych dostaw tego surowca. Po jego zamknięciu w Zatoce uwięzionych zostało około 200 tankowców, które w zbiornikach mają ok. 130 mln baryłek ropy.

Zamknięcie Ormuz mocno podniosło ceny ropy naftowej oraz doprowadziło – zdaniem Międzynarodowej Agencji Energii – do największego kryzysu paliwowego ostatnich lat. W wielu krajach pojawiły się niedobory paliwa, w innych (jak w Polsce) rząd wprowadził regulowane ceny na stacjach.

Donald Trump ogłosił rozejm z Iranem w nocy, choć wcześniej groził jeszcze całkowitym „zniszczeniem cywilizacji”. Zawieszenie broni, które pomogły wynegocjować Chiny i Pakistan, ma potrwać dwa tygodnie. W tym czasie obie strony mają negocjować całkowite zakończenie wojny.