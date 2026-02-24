Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.02.2026
NEWSROOM XYZ
24.02.2026 18:24

Trump przed Kongresem: obrona ceł, sukcesy gospodarcze i presja sondaży

Prezydent USA Donald Trump wygłosi dziś w Kongresie orędzie o stanie państwa pod hasłem „America at 250: Strong, Prosperous and Respected”. Wystąpienie ma nawiązywać do zbliżających się 250. urodzin Stanów Zjednoczonych.

Dzisiejsze orędzie Donald Trump ma być – jak informują urzędnicy Białego Domu cytowani przez CNN – szeroką prezentacją osiągnięć administracji w pierwszym roku urzędowania. Prezydent zamierza przekonywać, że zapoczątkował nową erę amerykańskiego dobrobytu, ilustrując to historiami zwykłych obywateli, którzy mieli skorzystać na jego polityce.

Wśród kluczowych tematów wystąpienia znajdą się uchwalone latem obniżki podatków dla Amerykanów oraz działania administracji na rzecz spadku cen leków na receptę. Według zapowiedzi orędzie będzie długie i szczegółowe, a Trump po kolei wymieni to, co uznaje za najważniejsze sukcesy swojego rządu.

Jednym z newralgicznych punktów ma być kwestia kosztów utrzymania, uznawana za słaby punkt prezydentury Trumpa. Doradcy Białego Domu nie są pewni, czy prezydent pozostanie w tej sprawie konsekwentny i przekonujący, mimo narastającej krytyki społecznej.

Prezydent planuje również zdecydowaną obronę ceł, przedstawiając je jako narzędzie bezpieczeństwa narodowego oraz środek nacisku wobec zagranicznych przeciwników USA. Słowa te padną w obecności sędziów Sądu Najwyższego, którzy zaledwie tydzień temu zadali administracji Trumpa poważną porażkę prawną w sprawie tej polityki.

Część wystąpienia zostanie poświęcona polityce zagranicznej. Trump ma argumentować, że jego działania w konfliktach międzynarodowych realizują zasadę „pokoju poprzez siłę”. Jak podają urzędnicy, prezydent spędził cały weekend oraz znaczną część poniedziałku na przygotowaniach i poprawkach do przemówienia, przygotowanego przez głównego autora przemówień dla Białego Domu: Rossa Worthingtona.

Orędzie odbędzie się w niekorzystnym dla prezydenta klimacie sondażowym. Z badania CNN/SSRS wynika, że tylko 32 proc. Amerykanów uważa, że Trump ma właściwe priorytety, a 68 proc. jest przeciwnego zdania. 61 proc. respondentów ocenia, że jego polityka prowadzi kraj w złym kierunku, a ogólne poparcie dla prezydenta wynosi 36 proc., przy rekordowo niskim wyniku wśród wyborców niezależnych.

Dodatkowym, symbolicznym kontekstem wieczoru będzie obecność ofiar Jeffreya Epsteina zaproszonych przez demokratycznych kongresmenów. Ich obecność zbiega się z częściową publikacją milionów akt Departamentu Sprawiedliwości dotyczących Epsteina, która wywołała międzynarodowe poruszenie. Trump był w przeszłości znajomym Epsteina, nie postawiono mu jednak żadnych zarzutów w związku z tą sprawą.

Źródło: CNN

Na zdjęciu prezydent USA Donald Trump
Część wystąpienia zostanie poświęcona polityce zagranicznej. Trump ma argumentować, że jego działania w konfliktach międzynarodowych realizują zasadę „pokoju poprzez siłę”. Fot. Bonnie Cash/UPI via Newscom. Dostawca: PAP/Newscom
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Technologia
Web Summit w Polsce. Szansa na kosmiczny event czy bardzo drogi marketing? (OPINIA)
Organizator największej w Europie konferencji technologicznej rozmawia z rządem o jej organizacji w Polsce. Czym naprawdę jest to wydarzenie, kto za nim stoi i co Polska może zyskać – a co stracić?
22.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Zaprzysiężenie nowego rządu w Holandii. Sporo obietnic jak na brak większości w parlamencie
Niespełna rok po głośnym upadku poprzedniej koalicji Holandia wreszcie wychodzi z politycznego impasu. Dziś (23 lutego 2026 r.) zaprzysiężony zostanie rząd 38-letniego Roba Jettena, lidera centrowej, prounijnej partii D66 i zarazem najmłodszego premiera w historii kraju. Choć jego ekipa kładzie na stół najodważniejszy program reform od lat, to startuje z poważnym balastem.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Czy Rafał Brzoska zamieni biznes na politykę? (WYWIAD)
Prezes Grupy InPost mówi, czy zaangażuje się w politykę i dlaczego potrzebujemy EWG 2.0. Opowiada o deregulacji, kryzysie Europy i przejęciu jego firmy.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Szwedzi chcą na GPW. Nadchodzi debiut produktów inwestycyjnych Virtune
Virtune ma apetyt na polską branżę krypto. Szwedzka firma zapowiada emisję produktów inwestycyjnych lokujących w kryptowalutach. Wybrała GPW ze względu na małą konkurencję i duży potencjalny popyt. Wiąże też duże nadzieje z projektem OKI.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
BGK odsłania karty. Oto jak zainwestuje miliardy w startupy przez Future Tech Poland
Kilkanaście funduszy inwestycyjnych może liczyć na 1,5 mld złotych od BGK oraz EFI przez Future Tech Poland. Pieniądze trafią do nawet 200 startupów.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Gigantyczny kontrakt na tunel pod Odrą w cieniu nowych przepisów. Gülermak kwestionuje polsko-tureckie konsorcjum
Spór o największy kontrakt drogowy w historii będzie mieć finał w KIO. Wątpliwości dotyczą udziału w projekcie firm spoza UE. Pikanterii dodaje fakt, że stroną skarżącą jest spółka z siedzibą w Polsce należąca jednak do tureckiej grupy budowlanej. Po drugiej stronie jest zwycięzca – konsorcjum polskiej firmy, która ma partnera z Turcji.
24.02.2026