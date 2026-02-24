Trump przed Kongresem: obrona ceł, sukcesy gospodarcze i presja sondaży

Prezydent USA Donald Trump wygłosi dziś w Kongresie orędzie o stanie państwa pod hasłem „America at 250: Strong, Prosperous and Respected”. Wystąpienie ma nawiązywać do zbliżających się 250. urodzin Stanów Zjednoczonych.

Dzisiejsze orędzie Donald Trump ma być – jak informują urzędnicy Białego Domu cytowani przez CNN – szeroką prezentacją osiągnięć administracji w pierwszym roku urzędowania. Prezydent zamierza przekonywać, że zapoczątkował nową erę amerykańskiego dobrobytu, ilustrując to historiami zwykłych obywateli, którzy mieli skorzystać na jego polityce.

Wśród kluczowych tematów wystąpienia znajdą się uchwalone latem obniżki podatków dla Amerykanów oraz działania administracji na rzecz spadku cen leków na receptę. Według zapowiedzi orędzie będzie długie i szczegółowe, a Trump po kolei wymieni to, co uznaje za najważniejsze sukcesy swojego rządu.

Jednym z newralgicznych punktów ma być kwestia kosztów utrzymania, uznawana za słaby punkt prezydentury Trumpa. Doradcy Białego Domu nie są pewni, czy prezydent pozostanie w tej sprawie konsekwentny i przekonujący, mimo narastającej krytyki społecznej.

Prezydent planuje również zdecydowaną obronę ceł, przedstawiając je jako narzędzie bezpieczeństwa narodowego oraz środek nacisku wobec zagranicznych przeciwników USA. Słowa te padną w obecności sędziów Sądu Najwyższego, którzy zaledwie tydzień temu zadali administracji Trumpa poważną porażkę prawną w sprawie tej polityki.

Część wystąpienia zostanie poświęcona polityce zagranicznej. Trump ma argumentować, że jego działania w konfliktach międzynarodowych realizują zasadę „pokoju poprzez siłę”. Jak podają urzędnicy, prezydent spędził cały weekend oraz znaczną część poniedziałku na przygotowaniach i poprawkach do przemówienia, przygotowanego przez głównego autora przemówień dla Białego Domu: Rossa Worthingtona.

Orędzie odbędzie się w niekorzystnym dla prezydenta klimacie sondażowym. Z badania CNN/SSRS wynika, że tylko 32 proc. Amerykanów uważa, że Trump ma właściwe priorytety, a 68 proc. jest przeciwnego zdania. 61 proc. respondentów ocenia, że jego polityka prowadzi kraj w złym kierunku, a ogólne poparcie dla prezydenta wynosi 36 proc., przy rekordowo niskim wyniku wśród wyborców niezależnych.

Dodatkowym, symbolicznym kontekstem wieczoru będzie obecność ofiar Jeffreya Epsteina zaproszonych przez demokratycznych kongresmenów. Ich obecność zbiega się z częściową publikacją milionów akt Departamentu Sprawiedliwości dotyczących Epsteina, która wywołała międzynarodowe poruszenie. Trump był w przeszłości znajomym Epsteina, nie postawiono mu jednak żadnych zarzutów w związku z tą sprawą.

Źródło: CNN