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14.06.2026 19:31

Trump rozmawiał z Zełenskim i Putinem. Ukraina i Iran w centrum dyplomacji przed szczytem G7

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odbył „bardzo dobrą” rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Tego samego dnia, w niedzielę 14 czerwca, z Trumpem rozmawiał także Władimir Putin. Kreml przekazał, że tematem były Ukraina, Iran oraz planowana wizyta amerykańskich wysłanników w Rosji.

Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że złożył Trumpowi życzenia urodzinowe. Dodał, że rozmowa dotyczyła „wielu kluczowych kwestii”, w tym przede wszystkim pokoju i zakończenia wojny Rosji przeciw Ukrainie.

Prezydent Ukrainy podziękował Stanom Zjednoczonym za dotychczasowe wsparcie. Wskazał, że Kijów pamięta „każdy krok tej pomocy”, od systemów Javelin po baterie Patriot. Jak przekazał, poinformował Trumpa także o sytuacji na froncie oraz o wzmocnieniu pozycji ukraińskiej armii.

Zełenski: mamy pomysły, które mogą przybliżyć pokój

Zełenski zapowiedział, że rozmowy będą kontynuowane podczas szczytu G7 w Evian-les-Bains we Francji. Spotkanie przywódców państw grupy ma potrwać od 15 do 17 czerwca. Ukraiński prezydent jest oczekiwany we Francji we wtorek.

„Mamy kilka dobrych pomysłów, które mogą pomóc przybliżyć pokój i chronić życie” — oświadczył Zełenski.

Doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn przekazał wcześniej, że rozmowa była „dosyć merytoryczna” i obejmowała zarówno życzenia urodzinowe dla Trumpa, jak i kwestie dyplomacji, wojny oraz pokoju. Według Łytwyna trwała około 30–35 minut, być może nieco dłużej.

Kreml informuje o rozmowie Putina z Trumpem

Po stronie rosyjskiej o kontakcie z amerykańskim prezydentem poinformował Kreml. Doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że Putin zadzwonił do Trumpa w niedzielę. Rozmowa miała dotyczyć Ukrainy, sytuacji wokół Iranu oraz planowanej wizyty specjalnych przedstawicieli USA w Rosji. Informacja została opublikowana po ogłoszeniu rozmowy Zełenski-Trump.

Według Uszakowa rozmowa koncentrowała się przede wszystkim na przygotowywanym memorandum o porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jak relacjonował doradca Putina, Trump miał powiedzieć, że porozumienie jest bliskie.

Kreml przekazał również, że Putin z zadowoleniem przyjął możliwość zakończenia konfliktu związanego z Iranem. Agencja Reutera podała, że podczas rozmowy uzgodniono także, iż specjalni przedstawiciele prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, wkrótce ponownie udadzą się do Rosji.

Trump wskazał na wagę zakończenia wojny

Według relacji Kremla Trump powiedział Putinowi, że zakończenie wojny z Ukrainą jest sprawą kluczową. Miał też zadeklarować gotowość pomocy w działaniach dyplomatycznych.

Rozmowy Trumpa z Zełenskim i Putinem odbyły się w przeddzień szczytu G7, na którym wojna Rosji przeciw Ukrainie oraz napięcia wokół Iranu mają należeć do głównych tematów. Dla Kijowa spotkanie we Francji będzie okazją do zabiegania o dalsze wsparcie polityczne i wojskowe. Dla Waszyngtonu będzie to natomiast test skuteczności równoległych rozmów z Ukrainą i Rosją.

Źródło: PAP/Reuters

Prezydent USA Donald Trump (z lewej) i prezydent Ukrainy Włodymyr Zełenski na zdjęciu z października 2025 r.
Prezydent USA Donald Trump (z lewej) i prezydent Ukrainy Włodymyr Zełenski na zdjęciu z października 2025 r. Fot. Win McNamee/Getty Images
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