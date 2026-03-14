Trump: "wiele krajów" wyśle okręty wojenne do Cieśniny Ormuz

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w sobotę, że „wiele krajów” wyśle okręty wojenne, by razem z USA zabezpieczyć cieśninę Ormuz, blokowaną przez Iran. Wyraził nadzieję, że do regionu okręty skierują też Chiny, Francja, Japonia, Korea Południowa i Wielka Brytania.

„Wiele krajów, zwłaszcza te, których dotyka irańska próba zamknięcia cieśniny Ormuz, wyśle okręty wojenne, razem z USA, by zapewnić, że cieśnina pozostanie otwarta i bezpieczna” – ogłosił Trump w swoim serwisie Truth Social.

„Zniszczyliśmy już 100 proc. irańskiego potencjału wojskowego, ale (Irańczycy) z łatwością mogą wysłać jednego czy dwa drony, podłożyć minę, czy wystrzelić pocisk krótkiego zasięgu gdzieś wzdłuż tego szlaku wodnego albo w jego obrębie, bez względu na to, jak bardzo są pokonani” – kontynuował.

Wyraził nadzieję, że Chiny, Francja, Japonia, Korea Południowa, Wielka Brytania i inne kraje, „dotknięte tą sztuczną przeszkodą”, wyślą okręty do tego regionu, by „cieśnina Ormuz nie stanowiła więcej zagrożenia ze strony kraju, który został całkowicie zdziesiątkowany”.

„W tym czasie Stany Zjednoczone będą piekielnie bombardować wybrzeże i nieustannie ostrzeliwać irańskie łodzie i statki. Tak czy inaczej, wkrótce cieśnina Ormuz będzie OTWARTA, BEZPIECZNA i WOLNA!” – zapewnił prezydent, odnosząc się do tego kluczowego szlaku transportowego dla ropy naftowej i gazu ziemnego, zamkniętego przez Iran w reakcji na amerykańsko-izraelskie ataki. W rezultacie ceny ropy na giełdach znacząco wzrosły.

Władze USA zapowiadały, że amerykańska marynarka wojenna będzie eskortować tankowce przez cieśninę Ormuz, gdy będzie taka możliwość. Minister energii USA Chris Wright nie wykluczył w czwartek, że stanie się to przed końcem marca. Zapowiedział współpracę z innymi krajami w sprawie otwarcia cieśniny.

Prezydent Francji Emmanuel Macron 9 marca zapowiedział, że jego kraj przygotowuje wraz z partnerami misję w celu otwarcia cieśniny Ormuz i eskortowania statków po zakończeniu najostrzejszej fazy konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Z kolei w czwartek premierka Japonii Sanae Takaichi oświadczyła, że nie przewiduje wysłania sił zbrojnych w rejon cieśniny Ormuz w celu usuwania min morskich. Wskazała, że usuwanie min stwarzających realne zagrożenie – jeśli zostałoby przeprowadzone przed zawarciem formalnego rozejmu w wojnie – mogłoby zostać zinterpretowane jako użycie siły, co jest sprzeczne z pacyfistyczną konstytucją Japonii.

