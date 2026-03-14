Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.03.2026
14.03.2026 16:31

Trump: "wiele krajów" wyśle okręty wojenne do Cieśniny Ormuz

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w sobotę, że „wiele krajów” wyśle okręty wojenne, by razem z USA zabezpieczyć cieśninę Ormuz, blokowaną przez Iran. Wyraził nadzieję, że do regionu okręty skierują też Chiny, Francja, Japonia, Korea Południowa i Wielka Brytania.

„Wiele krajów, zwłaszcza te, których dotyka irańska próba zamknięcia cieśniny Ormuz, wyśle okręty wojenne, razem z USA, by zapewnić, że cieśnina pozostanie otwarta i bezpieczna” – ogłosił Trump w swoim serwisie Truth Social.

„Zniszczyliśmy już 100 proc. irańskiego potencjału wojskowego, ale (Irańczycy) z łatwością mogą wysłać jednego czy dwa drony, podłożyć minę, czy wystrzelić pocisk krótkiego zasięgu gdzieś wzdłuż tego szlaku wodnego albo w jego obrębie, bez względu na to, jak bardzo są pokonani” – kontynuował.

Wyraził nadzieję, że Chiny, Francja, Japonia, Korea Południowa, Wielka Brytania i inne kraje, „dotknięte tą sztuczną przeszkodą”, wyślą okręty do tego regionu, by „cieśnina Ormuz nie stanowiła więcej zagrożenia ze strony kraju, który został całkowicie zdziesiątkowany”.

„W tym czasie Stany Zjednoczone będą piekielnie bombardować wybrzeże i nieustannie ostrzeliwać irańskie łodzie i statki. Tak czy inaczej, wkrótce cieśnina Ormuz będzie OTWARTA, BEZPIECZNA i WOLNA!” – zapewnił prezydent, odnosząc się do tego kluczowego szlaku transportowego dla ropy naftowej i gazu ziemnego, zamkniętego przez Iran w reakcji na amerykańsko-izraelskie ataki. W rezultacie ceny ropy na giełdach znacząco wzrosły.

Władze USA zapowiadały, że amerykańska marynarka wojenna będzie eskortować tankowce przez cieśninę Ormuz, gdy będzie taka możliwość. Minister energii USA Chris Wright nie wykluczył w czwartek, że stanie się to przed końcem marca. Zapowiedział współpracę z innymi krajami w sprawie otwarcia cieśniny.

Prezydent Francji Emmanuel Macron 9 marca zapowiedział, że jego kraj przygotowuje wraz z partnerami misję w celu otwarcia cieśniny Ormuz i eskortowania statków po zakończeniu najostrzejszej fazy konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Z kolei w czwartek premierka Japonii Sanae Takaichi oświadczyła, że nie przewiduje wysłania sił zbrojnych w rejon cieśniny Ormuz w celu usuwania min morskich. Wskazała, że usuwanie min stwarzających realne zagrożenie – jeśli zostałoby przeprowadzone przed zawarciem formalnego rozejmu w wojnie – mogłoby zostać zinterpretowane jako użycie siły, co jest sprzeczne z pacyfistyczną konstytucją Japonii.

Źródło: PAP/XYZ

Donald Trump
Donald Trump podpisał w Davos dokument inaugurujący powołanie Rady Pokoju.
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex notuje spadki, Grupa Azoty z mocnym wzrostem. Dzień na GPW 13 marca 2026 r.
Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) zamknęły się spadkiem większości głównych indeksów. Wyjątkiem okazał się mWIG40, który pociągnęły w górę m. in. Grupa Azoty oraz Jastrzębska Spółka Węglowa.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Provident zmieni właściciela. Amerykański fundusz ma napędzić rozwój
Akcjonariusze IPF, brytyjskiej spółki kontrolującej polskiego Providenta, zgodzili się na wykup akcji przez amerykańską firmę inwestycyjną. Transakcja ma być sfinalizowana jeszcze w tym półroczu, a jej efektem będzie wycofanie pożyczkodawcy z londyńskiej giełdy. Co to oznacza dla polskiej spółki?
13.03.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Finanse osobiste
Tanie jak paliwo na Słowacji? Porównujemy ceny
Kiedy lider słowackiej opozycji alarmuje, że Słowacy mają najdroższą benzynę spośród państw Grupy Wyszehradzkiej, polskie media donoszą, że na Słowacji można dziś kupić paliwo taniej niż w Polsce. Jaka jest prawda?
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
„Zobaczyliśmy okazję, więc zmieniliśmy taktykę”. Prezes firmy Uniqa opowiada o awansie do pierwszej ligi na rynku OC (WYWIAD)
Z 6 mld zł przychodów i 459 mln zł zysku brutto polski biznes ubezpieczyciela Uniqa stanowi już jedną piątą wyników austriackiego właściciela. W 2025 r. Marcin Nedwidek z zespołem wyszedł na rynek z marką Pevno i potroił sprzedaż w sieciach dealerów samochodowych. Teraz chce zawojować rynek indywidualnych polis na życie oraz ubezpieczeń flot dla małych i średnich firm.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat
Polska uderza w saszetki nikotynowe. Spór z biznesem i... Szwecją
Polski rząd przyjął projekt ustawy, który może radykalnie ograniczyć sprzedaż saszetek nikotynowych. Zakaz stosowania aromatów innych niż tytoniowy obejmuje około 90 proc. dostępnych produktów. Regulacja uderza w szwedzkie firmy, a jednocześnie wpisuje się w działania WHO i Komisji Europejskiej, zmierzające do zaostrzenia przepisów dotyczących nowych produktów nikotynowych.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Firma lekowa Jerzego Staraka chce odebrać zlecenia chińskim fabrykom
Rezon Bio, firma z grupy Polpharma Biologics kontrolowanej przez Jerzego Staraka, szykuje się do produkcji leków biologicznych na amerykański rynek. Chce przejmować zlecenia zachodnich koncernów, które dotąd trafiały do fabryk w Chinach. Na rozwój centrum produkcji substancji leczniczych pozyskała prawie 17 mln zł grantu.
13.03.2026