Trump zagroził Kanadzie cłami w wysokości 100 proc. jeśli kraj zawrze umowę handlową z Chinami

Prezydent USA Donald Trump zagroził w sobotę na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że nałoży cła w wysokości 100 proc. na wszystkie importowane towary z Kanady, jeśli kraj ten zawrze umowę handlową z Chinami.

Trump w swoim wpisie nazwał premiera Kanady Marka Carneya „gubernatorem". Gubernatorzy to najwyżsi urzędnicy władzy wykonawczej w 50 stanach USA. Trump wcześniej nazywał Kanadę 51. stanem USA.

„Jeśli gubernator Carney myśli, że zamierza uczynić Kanadę 'portem przeładunkowym' dla Chin, z którego będą wysyłać towary i produkty do Stanów Zjednoczonych, to jest w błędzie” – napisał Trump.

Ocenił, że „Chiny zjedzą Kanadę żywcem, całkowicie ją pochłoną, włącznie ze zniszczeniem jej przedsiębiorstw, tkanki społecznej i ogólnego stylu życia”.

„Jeśli Kanada zawrze umowę z Chinami, zostanie ona natychmiast obciążona 100-procentowym cłem na wszystkie kanadyjskie towary i produkty wwożone do USA" – napisał Trump.

Kanada i Chiny zawarły wstępne porozumienie handlowe

Carney ogłosił przed tygodniem w Pekinie, że Chiny i Kanada zawarły wstępne porozumienie, znoszące bariery handlowe, w tym w sprawie obniżki ceł na kanadyjskie produkty rolne oraz otwarcie Kanady na chińskie auta elektryczne.

Podczas zakończonego w piątek Światowego Forum Ekonomicznego w Davos premier Kanady wygłosił krytyczne w stosunku do polityki USA przemówienie, szeroko komentowane w światowych mediach. Niedługo potem Trump wycofał zaproszenie dla Kanady do powołanej przez siebie Rady Pokoju.

