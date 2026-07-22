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NEWSROOM XYZ
22.07.2026 07:27

Trump zapowiada cła na leki generyczne. Mają wynieść nawet 200 proc.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział we wtorek, że w sierpniu 2028 r. nałoży 100-procentowe cła na sprowadzane do USA leki generyczne. Stawka ma obowiązywać przez rok, a następnie wzrosnąć do 200 proc.

Trump na tle amerykańskiej flagi
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział we wtorek, że w sierpniu 2028 r. nałoży 100-procentowe cła na sprowadzane do USA leki generyczne. Fot. Nathan Howard/Getty Images

„Od 1 sierpnia 2026 r. wszystkie leki generyczne sprowadzane do Stanów Zjednoczonych będą dalej obłożone cłem w wysokości zero procent przez okres dwóch lat. Potem cła zostaną podniesione do 100 proc. na okres roku, a później – do 200 proc.” – napisał Trump na portalu Truth Social.

„Działanie to ma na celu przeniesienie produkcji generycznych farmaceutyków z powrotem do Ameryki, wraz z nałożeniem kar na firmy, które zdecydują się nie budować fabryk w określonym czasie, jaki im dano. Celem tej polityki jest ochrona ludzi w Stanach Zjednoczonych” – napisał prezydent USA.

Zaznaczył, że polityka dotycząca leków opatentowanych, markowych i innowacyjnych nie ulega zmianie.

W kwietniu Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze nakładające 100-procentowe cła na markowe lekarstwa importowane do USA, jeśli ich wytwórcy nie zgodzą się obniżyć cen lub nie zobowiążą się do produkcji w Stanach Zjednoczonych. Niektóre z największych koncernów farmaceutycznych zawarły z rządem USA umowy pozwalające na wyłączenie ich produktów z ceł.

Cłami tymi nie objęto leków generycznych. Leki generyczne to kopie oryginalnych leków. Zawierają tę samą substancję czynną w tej samej dawce, ale mogą różnić się wyglądem i nazwą handlową. Są tańsze, ponieważ nie wymagają kosztownych badań klinicznych od zera. Według danych amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków leki generyczne stanowią ponad 90 proc. farmaceutyków sprzedawanych w USA.

Źródło: PAP

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