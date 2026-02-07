Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.02.2026
NEWSROOM XYZ
07.02.2026 09:09

Trump zezwolił administracji na nakładanie ceł na kraje handlujące z Iranem

Prezydent USA Donald Trump podpisał w piątek rozporządzenie wykonawcze, na podstawie którego jego administracja może nakładać cła na kraje kupujące towary albo usługi z Iranu – poinformował Biały Dom.

Cło może zostać nałożone na towary importowane do Stanów Zjednoczonych z kraju, który bezpośrednio lub pośrednio kupuje, importuje lub w inny sposób nabywa jakiekolwiek towary lub usługi z Iranu. W dokumencie nie określono konkretnej stawki celnej. Jako przykład podano 25 proc.

Prezydent już w połowie stycznia zapowiedział nałożenie ceł wtórnych wobec krajów handlujących z Iranem.

Wcześniej w piątek Departament Stanu USA ogłosił sankcje na 15 podmiotów, dwie osoby i 14 jednostek należących do floty cieni powiązanych z nielegalnym handlem irańską ropą, produktami naftowymi i petrochemicznymi.

Trump pozwala administracji nakładać cła na Iran. Wcześniej toczyły się negocjacje Iran-USA

Decyzje o sankcjach i cłach ogłoszono w dniu, w którym w Omanie odbyły się kilkugodzinne negocjacje amerykańsko-irańskie. Według agencji Reuters podczas rozmów Iran odrzucił amerykańskie wezwania do wstrzymania wzbogacania uranu.

Źródło agencji zaznaczyło, że Iran jest jednak gotowy do dyskusji o „poziomie i czystości” wzbogacanego surowca lub alternatywnych rozwiązaniach, jak utworzenie regionalnego konsorcjum, które by się tym zajmowało. Dyplomata dodał, że według przedstawicieli Iranu amerykańscy negocjatorzy „wydają się rozumieć ich stanowisko” i wykazują się elastycznością wobec żądań Teheranu.

Obie strony zapewniały o gotowości do wznowienia negocjacji na temat irańskiego programu nuklearnego, który budzi zaniepokojenie Zachodu.

Waszyngton chciał jednak poszerzyć temat rozmów o irański program rakiet balistycznych, wspieranie przez Teheran zbrojnych ugrupowań w regionie takich jak Hamas w Strefie Gazy i Huti w Jemenie, a także traktowanie przez władze irańskie własnych obywateli.

Według źródła agencji Reuters, podczas piątkowych rozmów nie poruszano tematu rakiet. Iran sygnalizował wcześniej, że odrzuca amerykańskie żądania zaprzestania wzbogacania uranu i te dotyczące innych kwestii.

Trump wielokrotnie groził Iranowi atakiem militarnym

Donald Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym. USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie, a Iran zapowiadał, że w przypadku agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.

Wirtualna ambasada USA w Iranie wydała w piątek komunikat, w którym zaleca Amerykanom opuszczenie tego kraju. Ostrzega też, że należy się liczyć z odwoływaniem lotów i „jeśli będzie to bezpieczne” brać pod uwagę wyjazd drogą lądową do Turcji lub Armenii.

Źródło: PAP

Donald Trump przy stole Michaelem Dellem.
Prezydent USA Donald Trump podpisał w piątek rozporządzenie wykonawcze, na podstawie którego jego administracja może nakładać cła na kraje kupujące towary albo usługi z Iranu. Fot. Alex Wong/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Koniec ostatniego traktatu nuklearnego USA–Rosja. Świat wchodzi w erę bez limitów
Koniec traktatu New START oznacza, że Waszyngton i Moskwa nie są związane limitami głowic i wyrzutni strategicznych.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Prezydent kontra marszałek. Polityczna wymiana ognia przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego
Drugie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego budzi duże polityczne emocje już tydzień przed planowanym terminem.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Ambasador USA poucza polskie władze. „Ostatnia rzecz, jaką powinien zrobić polski przywódca”
Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce zrywa kontakty z marszałkiem sejmu za odmowę wsparcia starań o Pokojową Nagrodę Nobla dla prezydenta Donalda Trumpa. – Nie licuje to z rolą i godnością dyplomaty – ocenia politolog prof. Arkadiusz Modrzejewski.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Do Kinderpedii popłynął kapitał na zarządzanie szkołami i komunikacją z rodzicami
Rodzimy fundusz Simpact Ventures poinformował o włączeniu do portfela inwestycyjnego nowej spółki – Kinderpedia. Ostatnio ogłosił więcej transakcji.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cyfrowa rekonstrukcja prawa na miarę XXI w. „Uporządkujemy ponad 156 tys. aktów prawnych” (WYWIAD)
Nieco lepszy od uczelnianego komputer, arkusz kalkulacyjny, sztuczna inteligencja, prawnik oraz dwójka sprawnych programistów – tyle wystarczyło, by położyć podwaliny pod cyfrowy model o ambitnym celu: rekonstrukcję relacji normatywnych w polskim prawie, a nie jedynie porządkowanie dokumentów. Katarzyna B. Wojtkiewicz, badaczka z Uniwersytetu SWPS i pomysłodawczyni projektu PRONORM.AI, opowiada o przedsięwzięciu, które łączy wiedzę prawniczą i kompetencje cyfrowe. Cel? Systemowe porządki w prawie, w którym dotąd jedyną cechą systemową jest niespójność.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Konfederacja otwiera się na pomysły swojego elektoratu. O co chodzi w Projekcie 27 i jakie są polityczne cele partii?
Walka polityczna na prawicy nabiera intensywności. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen ogłosił uruchomienie platformy pod nazwą Projekt 27, na której zwolennicy ugrupowania mogą zgłaszać swoje propozycje do programu wyborczego na 2027 r. To kolejny sygnał, że partia już teraz ustawia się pod przyszłą kampanię parlamentarną.
04.02.2026