08.04.2026
08.04.2026 14:20

Trybunał Stanu ukarał swoją przewodniczącą. Małgorzata Manowska zapłaci 3 tys. zł kary

Trybunał Stanu nałożył na swoją szefową, I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską, 3 tys. zł kary. To grzywna za niezwołanie pełnego składu. Nakazał jej też zwołanie takiego posiedzenia do 11 maja.

TS miał rozpoznać pytania dotyczące wniosku o wyłączenie jednego z sędziów wyznaczonych do sprawy Macieja Świrskiego, byłego szefa KRRiT. Zdecydowali o tym sędziowie Przemysław Rosati, Marek Mikołajczyk i Piotr Zientarski. Pierwszy z nich zobowiązał wtedy szefową Trybunału do zwołania posiedzenia pełnego składu do 4 kwietnia.

Manowska jednak uchyliła zarządzenia w tej sprawie i nie zwołała takiego posiedzenia. Zdaniem Rosatiego doprowadziło to do „zwłoki rozpoznania zagadnień prawnych, naruszając istotny interes publiczny”. Dlatego zastosował karę porządkową i nakazał zwołać pełny skład do 11 maja, także pod groźbą kary. Posiedzenie ws. wyłączenia sędziego zostało zaś odłożone do 12 maja.

Pytania do pełnego składu dotyczą mechanizmu kształtowania składów orzekających Trybunału. Zdaniem pytających powinno to być bowiem określone ustawą i regulaminem Trybunału, a nie zarządzeniami przewodniczącej.

Tymczasem szefowa TS napisała w oświadczeniu, że „oczekiwanie, że zagadnienie dotyczące wyznaczania składów orzekających w TS zostanie rozpoznane przez półtora miesiąca, można byłoby uznać za przejaw naiwności, gdyby nie to, że całokształt okoliczności wskazuje, iż chodzi raczej o działanie o wyraźnie politycznym podłożu”.

Małgorzata Manowska donosi śledczym na dopisek do uchwały
Małgorzata Manowska, I prezes Sądu Najwyższego
Małgorzata Manowska ukarana przez Trybunał Stanu karą porządkową. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Black Hawk, kontrterroryści i środki dopingujące. Duża akcja policji na Mazowszu
Mieszkańców warszawskiej Woli obudziła we wtorek spektakularna akcja policji. Kontrterroryści z użyciem śmigłowca dokonali dużej akcji. Był to jeden z elementów większej operacji. Co było jej celem?
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Amerykańskie banki na celowniku. Nowa fala „tanich operacji” destabilizacyjnych
Udaremniona próba ataku na paryską siedzibę Bank of America w Paryżu, a następnie groźby wobec Goldman Sachs, nie są – jak podkreślają służby – incydentami odosobnionymi. Tworzą raczej wzór działania, który łączy geopolitykę, wojnę informacyjną i outsourcing przemocy. To nie klasyczny terroryzm lat 80., lecz jego zdigitalizowana, zdecentralizowana i znacznie tańsza wersja.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska liderem leasingu w UE. MŚP coraz mocniej stawiają na ten model
Polski rynek leasingu przeszedł w ciągu ostatnich trzech dekad ewolucję od niszowej działalności z początku lat 90. do roli jednego z głównych filarów wspierania inwestycji. Zgodnie z wynikami badania SAFE 2025, leasing jest uznawany za kluczowe źródło finansowania przez 63 proc. polskich MŚP, a 42 proc. firm z tego sektora korzysta z niego w sposób ciągły, co jest najwyższym wynikiem w całej Unii Europejskiej.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Geopolityka staje się problemem systemowym. Szefowie ryzyka banków o Bliskim Wschodzie i polskiej gospodarce
Polskie banki wchodzą w okres niepewności. Ryzyka geopolityczne zaczynają dominować nad tradycyjnymi zagrożeniami kredytowymi. Jednocześnie sektor musi mierzyć się z nowymi wyzwaniami jak masowe refinansowanie i cyberataki na klientów. Prezentujemy drugą część cyklu, który powstał na podstawie rozmów z siedmioma szefami ryzyka w największych polskich bankach.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Freenow pod skrzydłami Lyft. Rozpocznie w Europie pilotażowy program autonomicznych taksówek
Freenow przygotowuje się na pełną integrację z amerykańskim graczem – firmą Lyft. Przejęcie, do którego doszło w ubiegłym roku, otwiera przed firmą taksówkarską nowe perspektywy – z amerykańskim właścicielem chcą rozpocząć program pilotażowy dla autonomicznych taksówek w dwóch państwach Europy. Zdaniem eksperta dla Polski może być to jednak perspektywa zbyt odległa.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Amerykański fundusz i Bruno Wejchert poszukają okazji w Polsce. Mają wsparcie twórców Grupy Pracuj i WP
Strike Capital współpracuje z lokalnymi inwestorami i planuje w przyszłości inwestować w polskie spółki. Budując most między USA a Europą Środkowo-Wschodnią.
08.04.2026