Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 31.03.2026
NEWSROOM XYZ
31.03.2026 22:30

Trzeci amerykański lotniskowiec zmierza na Bliski Wschód. USA wzmacniają obecność militarną

Stany Zjednoczone zwiększają swoją obecność wojskową na Bliskim Wschodzie. Lotniskowiec USS George H.W. Bush wraz z grupą uderzeniową wyruszył z Norfolk w stanie Wirginia. Informację podał „Wall Street Journal”. Jednostka ma dołączyć do dwóch innych amerykańskich lotniskowców operujących już w regionie.

Według amerykańskich urzędników w najbliższym czasie na Bliskim Wschodzie mogą znajdować się trzy lotniskowce. USS George H.W. Bush, należący do typu Nimitz, potrzebuje kilku tygodni, aby dotrzeć na miejsce. Obecnie USS Abraham Lincoln operuje na Morzu Arabskim. Z kolei USS Gerald R. Ford przebywa w chorwackim porcie, gdzie przechodzi prace naprawcze po wcześniejszych działaniach wojskowych.

Dodatkowe siły i rosnące napięcie wokół Iranu

Równolegle USA kierują do regionu kolejne siły. Okręt desantowy USS Tripoli dotarł już na Bliski Wschód. Centralne Dowództwo USA poinformowało także o gotowości samolotów transportowych i myśliwskich oraz jednostek desantowych. Działania te mają związek z napiętą sytuacją wokół Iranu i możliwymi scenariuszami militarnymi.

Prezydent Donald Trump przekazał, że trwają rozmowy z przedstawicielami władz w Teheranie. W jego ocenie mają one dotyczyć zakończenia działań wojennych. Wspomniał o kontaktach z przewodniczącym irańskiego parlamentu Mohammadem Bagherem Ghalibafem. Jednocześnie irański polityk ostrzegł, że jego kraj jest gotowy na ewentualną operację lądową USA. Zapowiedział zdecydowaną odpowiedź na wejście amerykańskich wojsk.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Ze Słowacji. Jak wyglądałoby piwo z Mentzenem w gejowskiej knajpie?
Pojechałem na Słowację, by sobie to wyobrazić.
29.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Pierwsze fundusze z Future Tech Poland. Pozyskały 365 mln zł publicznego kapitału
Trzy fundusze: Cogito Capital, Balnord i Expeditions, podpisały umowy na finansowanie działalności inwestycyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. To pierwsze rozdanie z programu Future Tech Poland, stanowiącego integralny element inicjatywy Innovate Poland.
31.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
CloudFerro uruchamia region chmurowy w Łodzi. 75 mln euro na dalszą rozbudowę
Spółka CloudFerro rodzimy dostawca chmury obliczeniowej, stawia kolejny krok w rozwoju technologicznym i biznesowym. Otwiera nowy region chmurowy w Łodzi, dostosowany do projektów AI i przetwarzania danych w większej skali.
31.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rusza obniżka cen na stacjach paliw. Interwencja rządu może jednak nie uchronić kierowców
Od wtorku ceny na stacjach benzynowych wyraźnie spadły, ale przyszłość jest bardzo niepewna. – Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie będzie trwał, to ceny ropy i paliw na świecie będą rosły. Możemy wrócić do stawek sprzed interwencji rządu – ostrzega Dawid Czopek z Polaris FIZ.
31.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Jaka jest jakość technologii startupów? Inwestorzy: umiarkowana
Krajowy rynek venture capital, choć cały czas się rozwija, ma wiele problemów i słabości. Jednym z nich jest jakość projektów realizowanych przez startupy i niesystematyczność publicznych działań w zakresie wspierania ich poprawy.
30.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
17-latkowie za kółkiem. Zwykła norma w UE czy przepis na katastrofę?
Od 3 marca 2026 r. osoby w wieku 17 lat mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B. Problem w tym, że młodzi kierowcy są grupą wiekową, która powoduje w Polsce najwięcej wypadków na 10 tys. mieszkańców. Czy zapis, choć jest obwarowany wieloma ograniczeniami, może przysłużyć się bezpieczeństwu drogowemu? Sprawdzamy, co na ten temat mówią policjanci, psycholog i ubezpieczyciel.
31.03.2026