TSUE: klauzula zawierająca wskaźnik WIBOR sama nie powoduje nierównowagi na niekorzyść konsumenta

Klauzula umowy zawierająca wskaźnik taki jak WIBOR nie powoduje, co do zasady, sama w sobie znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

TSUE podkreślił, że WIBOR jest przedmiotem wyczerpujących ram prawnych na poziomie Unii. Ich przestrzeganie zapewniają właściwe organy krajowe.

„W związku z tym, o ile wskaźnik referencyjny, taki jak WIBOR, można uznać za zgodny z tymi ramami prawnymi, klauzula, która go zawiera, nie powoduje, co do zasady, sama w sobie znaczącej nierównowagi między stronami na niekorzyść konsumenta” – brzmi decyzja trybunału.

Zgodnie z orzeczeniem, bank nie musi też przekazywać konsumentowi szczegółowych informacji na temat metodologii wskaźnika.

Orzeczenie to efekt pytań skierowanych do TSUE przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. Zadał on cztery pytania:

czy klauzula umowy kredytu hipotecznego przewidująca zmienne oprocentowanie oparte właśnie na WIBOR-ze może podlegać ocenie pod względem abuzywności (niedozwolonego naruszania równowagi na niekorzyść klienta),

(niedozwolonego naruszania równowagi na niekorzyść klienta), czy bank miał obowiązek przekazać klientom informacje pozwalające zrozumieć funkcjonowanie wskaźnika,

pozwalające zrozumieć funkcjonowanie wskaźnika, czy w przypadku, gdy bank nie spełnił obowiązku informacyjnego, klauzula zmiennego oprocentowania może zostać uznana za abuzywną ,

, czy w przypadku uznania klauzuli za abuzywną należy ją unieważnić, czy też ma funkcjonować w oparciu jedynie o marżę banku.

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate jest wskaźnikiem stawki oprocentowania kredytu hipotecznego. Jeśli strony nie uzgodniły stałej stopy oprocentowania, to ustala się ją jako wartość wskaźnika referencyjnego i wysokości marży banku.

W 2022 r. rozpoczęły się prace nad zmianą wskaźnika referencyjnego. WIBOR ma zostać zastąpiony przez Polish Short Term Rate, czyli POLSTR. Nowy wskaźnik ma być oparty wyłącznie na realnych transakcjach na rynku międzybankowym – krótkoterminowych depozytach na jedną noc.

W listopadzie Pekao jako pierwszy prowadził kredyty skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji wykorzystujące nowy wskaźnik. Pierwsze kredyty dla klientów indywidualnych oparte na POLSTR mają pojawić się w II kwartale 2026 r.

Źródło: PAP. Planujemy kontynuować temat.