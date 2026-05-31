Turcja. Koncert kontrowersyjnego rapera Kanye'go Westa zebrał 118 tys. widzów

Blisko 120 tys. osób uczestniczyło w koncercie amerykańskiego rapera Kanye Westa w Stambule – podała w niedzielę agencja Reutera. Sobotni występ odbył się mimo kontrowersji wokół artysty, którego koncerty odwołano w kilku krajach Europy, w tym w Polsce, w związku z jego antysemickimi wypowiedziami.

West, znany również jako Ye, w ostatnich tygodniach stracił możliwość występów na kilku europejskich scenach. Powodem są kontrowersje związane z jego antysemickimi wypowiedziami, w tym wychwalaniem Adolfa Hitlera, oraz publikowaniem treści nawiązujących do nazistowskiej symboliki.

Podczas swojego pierwszego koncertu w Turcji Ye wystąpił przed publicznością liczącą 118 tys. osób - poinformowała państwowa turecka agencja Anadolu, dodając, że wśród publiczności byli fani z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Holandii, Włoch, Rosji, Polski i państw Bliskiego Wschodu.

48-letni raper ma wystąpić w Holandii 6 i 8 czerwca.

Ye spotkał się z ogromną krytyką m.in. za utwór „Heil Hitler” z 2025 roku, promujący nazizm. W kwietniu władze Wielkiej Brytanii odmówiły Kanye Westowi wjazdu do kraju, argumentując, że jego obecność nie będzie sprzyjać dobru publicznemu. W tym samym miesiącu odwołano jego koncert we Francji, a następnie w Polsce.

W styczniu Ye zamieścił reklamę w „Wall Street Journal”, przepraszając za swoje zachowanie, w tym za pochwały pod adresem Hitlera, które przypisał niezdiagnozowanemu urazowi mózgu i nieleczonej chorobie afektywnej dwubiegunowej.

Źródło: PAP