Tusk pyta Nawrockiego i Kaczyńskiego o poparcie dla Orbána

Premier Donald Tusk publicznie zapytał prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy popierają działania Viktora Orbána wobec Rosji. To reakcja na doniesienia, że premier Węgier deklarował Władimirowi Putinowi gotowość pomocy „w każdej sprawie”.

We wtorek agencja Bloomberg poinformowała, że w październiku premier Węgier Viktor Orbán zapewnił Władimira Putina, iż jest „do jego dyspozycji w każdej sprawie”. Informacja opiera się na rządowej transkrypcji rozmowy telefonicznej obu przywódców.

Do tych doniesień odniósł się premier Donald Tusk we wpisie na platformie X. „Orbán zadeklarował Putinowi, że jest do jego usług w każdej kwestii” – podkreślił, po czym skierował pytanie do prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego: „w tym też popieracie Orbána?”.

Orbán zadeklarował Putinowi, że jest do jego usług w każdej kwestii. @NawrockiKn, @OficjalnyJK, w tym też popieracie Orbána? — Donald Tusk (@donaldtusk) April 7, 2026

Na wpis zareagował sam Viktor Orbán. W odpowiedzi napisał, że rozmawiał z Putinem o zakończeniu wojny w Ukrainie oraz o organizacji szczytu USA–Rosja w Budapeszcie, po czym zapytał Tuska: „Co zrobiłeś dla pokoju?”.

Dear @donaldtusk,

It’s true. I spoke with President Putin about ending the war and organising a USA-Russia peace summit in Budapest.



What have you done for peace? https://t.co/77FwA6QpUi — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 7, 2026

Według Bloomberga Orbán deklarował Putinowi gotowość pomocy m.in. poprzez organizację spotkania przywódców USA i Rosji. „Nasza przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób” – miał powiedzieć, dodając: „w każdej sprawie, w której mogę pomóc, jestem do twojej dyspozycji”.

W trakcie rozmowy przywódcy mieli także pozytywnie wypowiadać się o prezydencie USA Donaldzie Trumpie. Bloomberg podał, że rozważano organizację spotkania w Budapeszcie, które ostatecznie się nie odbyło, a Putin wskazywał Węgry jako „być może jedyny” akceptowalny kraj europejski dla takiego szczytu. Orbán podkreślał z kolei znaczenie relacji politycznych: „im więcej przyjaciół zdobędziemy, tym większe będziemy mieli możliwości przeciwstawienia się naszym przeciwnikom”.

Sprawa wpisuje się w szerszy kontekst relacji Budapesztu z Moskwą. Na początku marca Putin chwalił Węgry za „pryncypialne stanowisko” wobec Ukrainy, a pod koniec marca ujawniono rozmowy szefa węgierskiej dyplomacji Pétera Szijjártó z rosyjskimi władzami dotyczące działań na rzecz znoszenia unijnych sankcji wobec Rosji.

12 kwietnia odbędą się wybory parlamentarne, w których według większości niezależnych sondaży partia Fidesz Orbána przegrywa z opozycyjną TISZA, choć badania ośrodków prorządowych dają jej kilkupunktową przewagę.

Źródło: PAP