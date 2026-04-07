Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.04.2026
07.04.2026 19:28

Tusk pyta Nawrockiego i Kaczyńskiego o poparcie dla Orbána

Premier Donald Tusk publicznie zapytał prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy popierają działania Viktora Orbána wobec Rosji. To reakcja na doniesienia, że premier Węgier deklarował Władimirowi Putinowi gotowość pomocy „w każdej sprawie”.

We wtorek agencja Bloomberg poinformowała, że w październiku premier Węgier Viktor Orbán zapewnił Władimira Putina, iż jest „do jego dyspozycji w każdej sprawie”. Informacja opiera się na rządowej transkrypcji rozmowy telefonicznej obu przywódców.

Do tych doniesień odniósł się premier Donald Tusk we wpisie na platformie X. „Orbán zadeklarował Putinowi, że jest do jego usług w każdej kwestii” – podkreślił, po czym skierował pytanie do prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego: „w tym też popieracie Orbána?”.

Na wpis zareagował sam Viktor Orbán. W odpowiedzi napisał, że rozmawiał z Putinem o zakończeniu wojny w Ukrainie oraz o organizacji szczytu USA–Rosja w Budapeszcie, po czym zapytał Tuska: „Co zrobiłeś dla pokoju?”.

Według Bloomberga Orbán deklarował Putinowi gotowość pomocy m.in. poprzez organizację spotkania przywódców USA i Rosji. „Nasza przyjaźń osiągnęła tak wysoki poziom, że mogę pomóc w każdy możliwy sposób” – miał powiedzieć, dodając: „w każdej sprawie, w której mogę pomóc, jestem do twojej dyspozycji”.

W trakcie rozmowy przywódcy mieli także pozytywnie wypowiadać się o prezydencie USA Donaldzie Trumpie. Bloomberg podał, że rozważano organizację spotkania w Budapeszcie, które ostatecznie się nie odbyło, a Putin wskazywał Węgry jako „być może jedyny” akceptowalny kraj europejski dla takiego szczytu. Orbán podkreślał z kolei znaczenie relacji politycznych: „im więcej przyjaciół zdobędziemy, tym większe będziemy mieli możliwości przeciwstawienia się naszym przeciwnikom”.

Sprawa wpisuje się w szerszy kontekst relacji Budapesztu z Moskwą. Na początku marca Putin chwalił Węgry za „pryncypialne stanowisko” wobec Ukrainy, a pod koniec marca ujawniono rozmowy szefa węgierskiej dyplomacji Pétera Szijjártó z rosyjskimi władzami dotyczące działań na rzecz znoszenia unijnych sankcji wobec Rosji.

12 kwietnia odbędą się wybory parlamentarne, w których według większości niezależnych sondaży partia Fidesz Orbána przegrywa z opozycyjną TISZA, choć badania ośrodków prorządowych dają jej kilkupunktową przewagę.

Źródło: PAP

Jakie będą Węgry jeśli wygra opozycja?
Viktor Orbán, premier Węgierr Marco Tacca/Getty Images)
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Jakie będą Węgry, jeśli wygra opozycja? Program odnowy gospodarczej, zbliżenie z Unią, a co z Ukrainą?
Końcówka kampanii wyborczej na Węgrzech nabiera tempa. Wyścig o głosy wyborców najpewniej rozstrzygnie się minimalną różnicą. Ewentualna wygrana Pétera Magyara może oznaczać istotne zmiany nie tylko w kraju, lecz także w relacjach z Unią Europejską. Sprawdzamy, jak wygląda scenariusz Węgier po ewentualnym zwycięstwie opozycji.
05.04.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Kultura
Jak państwo wspiera czasopisma literackie? Rekordziści otrzymali ponad pół miliona złotych
Po informacji Krzysztofa Stanowskiego w podkaście WojewódzkiKędzierski na temat rzekomego półmilionowego grantu dla „Krytyki Literackiej” przyglądamy się zasadom przyznawania dotacji dla czasopism kulturalnych.
05.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Freenow pod skrzydłami Lyft. Rozpocznie w Europie pilotażowy program autonomicznych taksówek
Freenow przygotowuje się na pełną integrację z amerykańskim graczem – firmą Lyft. Przejęcie, do którego doszło w ubiegłym roku, otwiera przed firmą taksówkarską nowe perspektywy – z amerykańskim właścicielem chcą rozpocząć program pilotażowy dla autonomicznych taksówek w dwóch państwach Europy. Zdaniem eksperta dla Polski może być to jednak perspektywa zbyt odległa.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Amerykańskie banki na celowniku. Nowa fala „tanich operacji” destabilizacyjnych
Udaremniona próba ataku na paryską siedzibę Bank of America w Paryżu, a następnie groźby wobec Goldman Sachs, nie są – jak podkreślają służby – incydentami odosobnionymi. Tworzą raczej wzór działania, który łączy geopolitykę, wojnę informacyjną i outsourcing przemocy. To nie klasyczny terroryzm lat 80., lecz jego zdigitalizowana, zdecentralizowana i znacznie tańsza wersja.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Modivo mocno w dół. Rynek ocenia groźbę Trumpa. Dzień na GPW 7 kwietnia 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami najważniejszych indeksów GPW pomimo porannych wzrostów. W WIG20 najmocniej straciły akcje Modivo, podczas gdy najlepszy okazał się PKO BP. Po południu uwagę inwestorów skupiły słowa Donalda Trumpa, który zagroził wymazaniem irańskiej cywilizacji.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Geopolityka staje się problemem systemowym. Szefowie ryzyka banków o Bliskim Wschodzie i polskiej gospodarce
Polskie banki wchodzą w okres niepewności. Ryzyka geopolityczne zaczynają dominować nad tradycyjnymi zagrożeniami kredytowymi. Jednocześnie sektor musi mierzyć się z nowymi wyzwaniami jak masowe refinansowanie i cyberataki na klientów. Prezentujemy drugą część cyklu, który powstał na podstawie rozmów z siedmioma szefami ryzyka w największych polskich bankach.
07.04.2026