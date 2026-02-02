Tusk wkrótce w Kijowie. Polska i UE intensywnie wspierają ukraińską energetykę

Premier Donald Tusk poinformował, że w najbliższych dniach odwiedzi Kijów na zaproszenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W obliczu intensywnych ataków Rosji Ukraina otrzymuje pomoc energetyczną m.in. z Polski i Unii Europejskiej.

Premier Tusk w Kijowie

Premier Donald Tusk w poniedziałek wieczorem ogłosił, że w najbliższych dniach uda się do Kijowa. Spotkanie będzie efektem zaproszenia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. „W tym dramatycznym czasie Ukraina nie może pozostać sama” – napisał szef polskiego rządu na platformie X.

Na zaproszenie @ZelenskyyUa w najbliższych dniach będę w Kijowie. W tym dramatycznym czasie Ukraina nie może pozostać sama. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 2, 2026

Zełenski w niedzielę poinformował, że w ostatnim tygodniu Rosja przeprowadziła ponad 980 ataków dronami uderzeniowymi, prawie 1,1 tys. kierowanych bomb lotniczych oraz dwie rakiety. Rosyjskie działania koncentrują się m.in. na niszczeniu logistyki i połączeń transportowych między miastami.

Ataki skutkują poważnymi utrudnieniami w dostawach prądu i ciepła. Stolica kraju, Kijów, doświadcza długotrwałych przerw w energii, a mieszkańcy muszą funkcjonować w ekstremalnych warunkach.

W odpowiedzi na sytuację do Ukrainy napływa pomoc. W ubiegłym tygodniu kolejną partię generatorów dostarczyła Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS). Pierwsza partia generatorów zakupionych w ramach akcji „Ciepło z Polski dla Kijowa” również dotarła do stolicy.

W publicznej zbiórce zgromadzono blisko 9,5 mln zł, a celem jest zebranie 10 mln zł. Jednocześnie Unia Europejska przekazała 500 generatorów i 50 mln euro na wsparcie energetyczne, tworząc największy w historii pakiet pomocy zimowej dla Ukrainy.

Wsparcie Polski i partnerów międzynarodowych

Szef ukraińskiego MSZ, Andrij Sybiha, podkreślił w poniedziałek, że trwa mobilizacja międzynarodowa na rzecz ukraińskiej energetyki. „Trwa ogromna pomoc ze strony Polski. Do stolicy dostarczono już dziesiątki generatorów dla dzielnic miasta i służb komunalnych” – poinformował na Facebooku.

Sybiha zaznaczył, że w akcję „Ciepło z Polski dla Kijowa” włączyli się także polscy przedsiębiorcy i obywatele. Wskazał m.in. krakowskiego przedsiębiorcę, który wraz z synem zakupił generatory w odpowiedzi na apel ukraińskiego konsulatu.

Ukraiński minister podziękował także Litwie, Estonii, Turcji i Grecji. Wskazał, że oczekiwana jest pomoc ze Szwecji i Bułgarii. „Składam szczere podziękowania wszystkim, kto niesie pomoc: rządom, regionom, biznesowi i organizacjom charytatywnym” – dodał.

Pomoc obejmuje również współpracę samorządową. W ramach partnerstwa z Urzędem Miasta Warszawy do Kijowa przybył już czwarty samochód z generatorami, wspierający lokalną infrastrukturę energetyczną.

Polska i UE koncentrują się nie tylko na dostawach sprzętu, lecz także na zapewnieniu finansowego wsparcia, aby utrzymać funkcjonowanie ukraińskich miast w zimowych warunkach.

Ataki Rosji na infrastrukturę i trwające negocjacje

Rosyjskie wojska nasilają ataki na ukraińską infrastrukturę kolejową. Zełenski poinformował, że szczególnie zagrożone są połączenia w regionach Dnipro i Zaporoża. Operator kolejowy Ukrzaliznytsia ostrzegł, że niektóre trasy na wschodzie kraju stają się „wysokiego ryzyka” i zaleca korzystanie z transportu autobusowego.

Jednocześnie Zełenski zauważył, że w ostatnich 24 godzinach nie odnotowano ukierunkowanych uderzeń rakietowych ani dronowych w energetykę, mimo że obiekty w strefach przyfrontowych były atakowane. Prezydent Ukrainy podkreślił, że system energetyczny działa stabilnie, choć wyzwania pozostają poważne ze względu na ataki Rosji i ekstremalne warunki pogodowe.

Trwają również negocjacje dyplomatyczne. Pod koniec stycznia w Abu Zabi odbyły się trójstronne rozmowy między USA, Rosją i Ukrainą w sprawie zakończenia wojny. Zełenski określił je jako „konstruktywne”. Druga runda negocjacji zaplanowana jest na 4 i 5 lutego.

Rosyjskie ataki wciąż silnie wpływają na Ukrainę. W styczniu kraj odnotował 4 452 ataki dronami i 135 rakiet, co wciąż powoduje poważne przerwy w dostawach prądu, ciepła i wody.

Czwarta rocznica inwazji i perspektywy wsparcia

24 lutego Ukraina będzie obchodzić czwartą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji. Sytuacja w kraju nadal wymaga intensywnej pomocy międzynarodowej. Polska, UE i inne państwa kontynuują wsparcie logistyczne i finansowe, w tym dostawy generatorów i środków na odbudowę infrastruktury.

Premier Tusk w nadchodzącej wizycie ma omówić z Zełenskim kwestie pomocy humanitarnej, wsparcia energetycznego i bezpieczeństwa w obliczu trwających ataków rosyjskich. Spotkania mają także wzmocnić międzynarodową solidarność z Ukrainą przed kolejną rocznicą wojny.

Pomoc energetyczna pozostaje kluczowa dla funkcjonowania ukraińskich miast, zwłaszcza w stolicy, gdzie mieszkańcy muszą mierzyć się z przerwami w dostawach prądu i ogrzewania. Polska i partnerzy z UE deklarują kontynuację wsparcia aż do ustabilizowania sytuacji w kraju.

Źródła: PAP, AFP, Reuters