19.03.2026

Uber chce zainwestować 1,2 miliarda dolarów w producenta aut elektrycznych. Planuje kupić 50 tysięcy robotaksówek

Uber planuje zainwestować w Rivian Automotive 1,25 miliarda dolarów. Ma to pomóc w planach rozbudowy floty autonomicznych robotaksówek do 50 tysięcy aut do 2031 r.

Uber i jego partnerzy flotowi – jak donosi CNBC – zakładają zakup 10 tysięcy nadchodzącego modelu Rivian R2. Do tego firma w 2030 roku ma kupić kolejne 40 tysięcy pojazdów. Po tym komunikacie akcje Riviana poszły w górę o 10 proc. przed rozpoczęciem notowań.

Rivian dostanie najpierw od Ubera 300 milionów dolarów, potem będą kolejne transze inwestycji po dostarczeniu kolejnych samochodów aż do końca 2031 roku. Pierwsze R2 pojawią się w 25 miastach w USA, Kanadzie i Europie. Najpierw jednak trafią w 2028 roku do Miami i San Francisco.

"Wierzymy w podejście Rivian – zaprojektowanie pojazdu, platformy obliczeniowej i oprogramowania jako całości, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad skalowaną produkcją i łańcuchem dostaw w USA” – napisał w oświadczeniu szef Ubera Dara Khosrowshahi. „Ta integracja pionowa, w połączeniu z danymi pochodzącymi z rosnącej bazy pojazdów konsumenckich oraz doświadczeniem w zarządzaniu złożonością flot komercyjnych, daje nam przekonanie, by wyznaczać te ambitne, ale osiągalne cele” – dodał.

To kolejna umowa Ubera z producentami samochodów. Na koniec 2024 roku firma podpisała umowę z Volkswagenem o wartości 5,8 miliarda dolarów. Do tego ogłosiła współpracę ze Stellantis, Amazonem, Nvidią i Lucid.

Z kolei Rivian chce mocno wejść na rynek robotaksówek i rzucić wyzwanie Waymo, czyli firmie należącej do Alphabet, właściciela Google'a. Jak tłumaczy szef firmy RJ Scaringe, nowe technologie, jak rozwój AI, sprawiają, że wreszcie uda się stworzyć prawdziwie autonomiczne pojazdy.

Robotaksówki chcą podbić Europę
Rivian R2
Uber chce kupić 50 tys. elektrycznych aut od firmy Rivian. Fot. Josh Lefkowitz/Getty Images
17.03.2026
19.03.2026
18.03.2026
19.03.2026
18.03.2026