Uber chce zainwestować 1,2 miliarda dolarów w producenta aut elektrycznych. Planuje kupić 50 tysięcy robotaksówek

Uber planuje zainwestować w Rivian Automotive 1,25 miliarda dolarów. Ma to pomóc w planach rozbudowy floty autonomicznych robotaksówek do 50 tysięcy aut do 2031 r.

Uber i jego partnerzy flotowi – jak donosi CNBC – zakładają zakup 10 tysięcy nadchodzącego modelu Rivian R2. Do tego firma w 2030 roku ma kupić kolejne 40 tysięcy pojazdów. Po tym komunikacie akcje Riviana poszły w górę o 10 proc. przed rozpoczęciem notowań.

Rivian dostanie najpierw od Ubera 300 milionów dolarów, potem będą kolejne transze inwestycji po dostarczeniu kolejnych samochodów aż do końca 2031 roku. Pierwsze R2 pojawią się w 25 miastach w USA, Kanadzie i Europie. Najpierw jednak trafią w 2028 roku do Miami i San Francisco.

"Wierzymy w podejście Rivian – zaprojektowanie pojazdu, platformy obliczeniowej i oprogramowania jako całości, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad skalowaną produkcją i łańcuchem dostaw w USA” – napisał w oświadczeniu szef Ubera Dara Khosrowshahi. „Ta integracja pionowa, w połączeniu z danymi pochodzącymi z rosnącej bazy pojazdów konsumenckich oraz doświadczeniem w zarządzaniu złożonością flot komercyjnych, daje nam przekonanie, by wyznaczać te ambitne, ale osiągalne cele” – dodał.

To kolejna umowa Ubera z producentami samochodów. Na koniec 2024 roku firma podpisała umowę z Volkswagenem o wartości 5,8 miliarda dolarów. Do tego ogłosiła współpracę ze Stellantis, Amazonem, Nvidią i Lucid.

Z kolei Rivian chce mocno wejść na rynek robotaksówek i rzucić wyzwanie Waymo, czyli firmie należącej do Alphabet, właściciela Google'a. Jak tłumaczy szef firmy RJ Scaringe, nowe technologie, jak rozwój AI, sprawiają, że wreszcie uda się stworzyć prawdziwie autonomiczne pojazdy.