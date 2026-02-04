Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.02.2026
NEWSROOM XYZ
04.02.2026 16:08

Uber przebił oczekiwania analityków. Najbardziej w górę poszedł dział dostaw

Uber przebił oczekiwania analityków, jeśli chodzi o wyniki za czwarty kwartał ubiegłego roku. Najlepiej poradził sobie dział firmy odpowiedzialny za dostawy jedzenia i zakupów. Jego przychody wzrosły bowiem aż o 30 proc.

Łączne przychody Ubera wyniosły 14,47 mld dolarów. Analitycy, jak tłumaczy CNBC, spodziewali się lekko niższych wyników na poziomie 14,32 mld dolarów. Przychody wzrosły więc o około 2,3 mld dolarów rdr. Duży sukces zanotował dział odpowiedzialny za dowóz zakupów i jedzenia. Jego przychody wzrosły rdr o 30 proc. do 4,9 mld dolarów. Jak tłumaczy szef firmy Dara Khosrowshahi, największe wzrosty w segmencie dostaw odnotowano w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Przychody segmentu transportowego wyniosły natomiast 8,3 mld dolarów i wzrosły o 19 proc.

Zysk netto za ostatni kwartał wyniósł 296 mln dolarów, w porównaniu do 6,88 mld dolarów rok wcześniej. Wynik ten zawierał jednak 1,6 mld dolarów negatywnego wpływu przed opodatkowaniem z tytułu przeszacowania inwestycji kapitałowych.

Uber poinformował, że wartość brutto rezerwacji (gross bookings) w minionym kwartale wyniosła 54,1 mld dolarów, przewyższając średnie prognozy analityków na poziomie 53,1 mld dolarów – wynika z danych StreetAccount. W pierwszym kwartale spółka spodziewa się wzrostu wartości brutto rezerwacji o co najmniej 17 proc. rdr, do przedziału 52–53,5 mld dolarów.

Firma zapowiada też rozwój projektu Uber One. To abonament, który w Polsce kosztuje 12,99 zł miesięcznie. Pozwala na darmową dostawę Uber Eats oraz zniesienie opłat serwisowych w restauracjach oznaczonych ikoną Uber One. Daje także do 15 proc. zniżki na przejazdy. Z danych wynika bowiem, że klienci tej usługi zamawiają zarówno więcej jedzenia, jak i więcej przejazdów.

Prezes firmy dodał, że Uber stawia na elektryczne i autonomiczne pojazdy, które stanowią szansę na dalszy rozwój spółki. W Atlancie i Austin, gdzie działają już takie przejazdy, liczba kursów Ubera – jak wynika z oświadczenia firmy – „znacząco przyspieszyła”.

Do końca tego roku Uber przewiduje, że będzie oferował autonomiczne taksówki w 15 miastach na świecie. Do 2029 roku firma planuje być największym operatorem tego typu przejazdów. Spółka zamierza wkrótce wprowadzić takie pojazdy na ulice Houston, Los Angeles, Madrytu, Zurychu i Monachium.

Mimo optymizmu dotyczącego autonomicznych taksówek, Khosrowshahi przypomina, że w ciągu najbliższych lat „pojazdy te pozostaną małym procentem naszych kursów” ze względu na przeszkody technologiczne i prawne.

Świetne wyniki Disneya w Q4 2025
Restauracja oznaczona logo Uber Eats
Wyniki Ubera za Q4 2025 przebiły oczekiwania analityków. Fot. Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 4 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Think Tank The Company. Startuje organizacja przedsiębiorców, która ma rozkręcić Polskę. „Administracja może działać tak sprawnie, jak najlepsze firmy”
Najważniejsi przedstawiciele polskiego biznesu zakładają nowy, apolityczny Think Tank The Company. Ma on połączyć doświadczenie przedsiębiorców z profesjonalnymi analizami ekspertów i stworzyć w ten sposób zarówno wsparcie dla innowacji, jak i poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Producenci napojów w szkle czekają na zmiany w systemie kaucyjnym. „W obrocie jest miliard sztuk takich butelek”
Od początku prac legislacyjnych nad przepisami tworzącymi ramy prawne dla systemu kaucyjnego w Polsce przedstawiciele producentów piwa i wody zwracali uwagę, że szklane butelki wielorazowe nie powinny się stać częścią nowego systemu opartego na opakowaniach jednorazowych. W styczniu senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy. Trafiła do prezydenta i czeka na jego podpis.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Pełczyńska-Nałęcz przejmuje ster w Polsce 2050. „Umów należy dotrzymywać”
– Jesteśmy w koalicji dla spraw i dla ludzi. Tak długo jak możemy dobre rozwiązania dla ludzi popychać do przodu, jesteśmy w Koalicji 15 Października i mówimy naszym koalicjantom, że jesteśmy gotowi do dialogu i współpracy – powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz po wygranych wyborach na przewodniczącą Polski 2050. Nowa szefowa partii założonej przez Szymona Hołownię liczy na bliższą współpracę z koalicjantami. Przejmuje partię, która jest w trudnej sytuacji.
02.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Think tanki w Polsce: ile ich jest, kto je finansuje i dlaczego nie istnieją w prawie. Czym się zajmują i na co czekają?
W Polsce funkcjonuje przynajmniej 79 think tanków. W Niemczech jest ich niemal cztery razy więcej. Z czego żyją i czym się zajmują.
02.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Ekonomiczne podsumowanie miesiąca – styczeń 2026 r. Mocny finisz roku i świetny start nowego na rynkach
Styczeń przyniósł wyraźnie pozytywny obraz polskiej gospodarki – zarówno w danych makroekonomicznych, jak i na rynkach finansowych. Wzrost PKB w całym roku należał do najwyższych w Unii Europejskiej, konsument pozostawał w dobrej kondycji, a polskie aktywa finansowe rozpoczęły rok bardzo mocnym akcentem, przy jednoczesnym umocnieniu złotego i spadku rentowności obligacji. Styczeń przyniósł wyraźnie pozytywny obraz polskiej gospodarki – zarówno w danych makroekonomicznych, jak i na rynkach finansowych. Wzrost PKB w całym roku należał do najwyższych w Unii Europejskiej, konsument pozostawał w dobrej kondycji, a polskie aktywa finansowe rozpoczęły rok bardzo mocnym akcentem, przy jednoczesnym umocnieniu złotego i spadku rentowności obligacji.
04.02.2026