09.02.2026

UE chce wpisać do planu pokojowego wejście Ukrainy do Wspólnoty

Bruksela szykuje rozwiązania, które mają pozwolić, by wejście Ukrainy do UE zostało wpisane do planu pokojowego. M.in. Kijów ma dostać taką ochronę, jaką mają inne unijne państwa.

Ochrona ta, jak pisze Bloomberg, miałaby być połączona z dostępem do praw przysługujących państwom członkowskim. Jednocześnie Kijów dostałby jasny sygnał, jak wyglądałby harmonogram formalnych procedur akcesyjnych.

Informacje Bloomberga potwierdził rzecznik KE. Jego zdaniem akcesja to element planu pokojowego. – UE buduje więzi z państwami kandydującymi do Unii jeszcze przed ich akcesją, a w przypadku Ukrainy już teraz wykorzystywane są pewne mechanizmy w ramach procedury pogłębionych, kompleksowych umów o wolnym handlu – stwierdził.

Kijów jest kandydatem do wejścia do UE od 2022. Zgodę na rozpoczęcie rozmów dostał w 2023. Negocjacje ruszyły w 2024, jednak otwieranie rozmów dotyczących reform blokują Węgry, które nie zgadzają się na członkostwo Ukrainy w UE.

USA chcą, by Ukraina i Rosja do czerwca zawarły porozumienie kończące wojnę
unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej
Komisja Europejska szykuje się do akcesji Ukrainy do Wspólnoty. Fot. Santiago Urquijo/Getty Images
