UE i Indie zakończyły negocjacje ws. umowy o wolnym handlu

„Stworzyliśmy strefę wolnego handlu dla 2 miliardów ludzi” – ogłosiła we wtorek Ursula von der Leyen. Komisja Europejska i Indie dopięły trwające od 20 lat negocjacje ws. umowy handlowej. Na jej mocy Indie mają stopniowo znieść cła na europejskie produkty.

„UE i Indie zapisują się dziś w historii. Stworzyliśmy strefę wolnego handlu dla 2 miliardów ludzi” – stwierdziła we wtorek rano szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ogłaszając osiągnięcie porozumienia ws. umowy handlowej z Indiami.

Europe and India are making history today.



We have concluded the mother of all deals.



We have created a free trade zone of two billion people, with both sides set to benefit.



This is only the beginning.



We will grow our strategic relationship to be even stronger. pic.twitter.com/C7L1kQQEtr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 27, 2026

Według przewodniczącej KE porozumienie jest „najważniejszą ze wszystkich umów”. Trwające od 20 lat negocjacje dopięła wraz przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą oraz z premierem Indii Narendrą Modim podczas trwającego szczytu UE–Indie w Delhi.

Komisja Europejska oczekuje, że umowa podwoi eksport towarów z Unii do Indii do 2032 r. Ma to się stać „dzięki zniesieniu lub obniżeniu ceł na 96,6 proc. eksportowanych z UE do Indii towarów”. Liberalizacja ma oszczędzić 4 mld euro rocznie na cłach.

Na mocy umowy taryfy na auta spadną ze 110 do 10 proc. Z kolei cła na części samochodowe zostaną całkowicie zniesione, podobnie jak cła na maszyny, chemikalia i produkty farmaceutyczne, które w większości również zostaną objęte liberalizacją.

Wynegocjowany projekt porozumienia trafi teraz do przeglądu prawnego. Następnie KE przedstawi Radzie Europejskiej wniosek ws. podpisania i zawarcia umowy, po czym będzie mogło dojść do jej podpisania. Umowa będzie jednak musiała zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski oraz ratyfikowana przez Indie. Dopiero po zakończeniu tego procesu będzie mogła wejść w życie. Według ekspertów potrwa to przynajmniej rok.

Źródło: PAP, XYZ. Tekst zaktualizowany o godz. 8.35 o trzy ostatnie akapity.