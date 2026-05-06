UE i Japonia chcą pogłębić współpracę w dziedzinie AI i chipów

UE i Japonia uzgodniły kroki, by przyspieszyć i pogłębić współpracę przemysłową, badawczą i regulacyjną w zakresie chipów, danych i AI. Ma to przynieść wymierne korzyści zarówno obywatelom, jak i firmom.

W posiedzeniu Rady Partnerstwa Cyfrowego UE–Japonia wzięli udział wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji Henna Virkkunen oraz japońscy ministrowie: Hisashi Matsumoto, minister transformacji cyfrowej; Yoshimasa Hayashi, minister spraw wewnętrznych i komunikacji, oraz Toshiyuki Ochi, parlamentarny wiceminister gospodarki, handlu i przemysłu.

Podczas obrad uzgodniono stworzenie grupy roboczej ds. strategii w zakresie danych. Ma to ułatwić wspólne badania i innowacje. Obie strony są też zadowolone z sukcesu programu pilotażowego interoperacyjnych tożsamości cyfrowych i transgranicznej współpracy.

Japonia dołączy do programu Horyzont Europa

Japonia porozumiała się też z UE w sprawie przyszłego stowarzyszenia z programem badawczym Horyzont Europa. Obie strony zobowiązały się też do pogłębienia współpracy nie tylko przy pracach nad AI, ale także nad jej bezpieczeństwem. Zarówno bowiem Tokio, jak i Bruksela chcą, by „powstające technologie służyły dobru publicznemu, przy jednoczesnym zachowaniu przewagi konkurencyjnej".

Ruszył też nowy projekt badawczy Q-Neko. Skupia on europejskich i japońskich partnerów, którzy zajmują się technologiami kwantowymi w takich dziedzinach jak redukcja CO₂ czy analiza obrazów satelitarnych.

Obie strony rady są także zadowolone z realizacji wspólnego projektu badawczego dotyczącego sieci 6G. Chcą też wspólnie badać technologie półprzewodnikowe nowej generacji. UE i Japonia uzgodniły też rozpoczęcie wspólnych prac nad grami wideo.

Wspólnota i Japonia to wiodące gospodarki cyfrowe na świecie. Partnerstwo zostało zainicjowane na szczycie w Tokio w 2022 r. Następne posiedzenie Rady Partnerstwa Cyfrowego odbędzie się w 2027 r. w Tokio.