Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.05.2026
NEWSROOM XYZ
06.05.2026 11:44

UE i Japonia chcą pogłębić współpracę w dziedzinie AI i chipów

UE i Japonia uzgodniły kroki, by przyspieszyć i pogłębić współpracę przemysłową, badawczą i regulacyjną w zakresie chipów, danych i AI. Ma to przynieść wymierne korzyści zarówno obywatelom, jak i firmom.

W posiedzeniu Rady Partnerstwa Cyfrowego UE–Japonia wzięli udział wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji Henna Virkkunen oraz japońscy ministrowie: Hisashi Matsumoto, minister transformacji cyfrowej; Yoshimasa Hayashi, minister spraw wewnętrznych i komunikacji, oraz Toshiyuki Ochi, parlamentarny wiceminister gospodarki, handlu i przemysłu.

Podczas obrad uzgodniono stworzenie grupy roboczej ds. strategii w zakresie danych. Ma to ułatwić wspólne badania i innowacje. Obie strony są też zadowolone z sukcesu programu pilotażowego interoperacyjnych tożsamości cyfrowych i transgranicznej współpracy.

Japonia dołączy do programu Horyzont Europa

Japonia porozumiała się też z UE w sprawie przyszłego stowarzyszenia z programem badawczym Horyzont Europa. Obie strony zobowiązały się też do pogłębienia współpracy nie tylko przy pracach nad AI, ale także nad jej bezpieczeństwem. Zarówno bowiem Tokio, jak i Bruksela chcą, by „powstające technologie służyły dobru publicznemu, przy jednoczesnym zachowaniu przewagi konkurencyjnej".

Ruszył też nowy projekt badawczy Q-Neko. Skupia on europejskich i japońskich partnerów, którzy zajmują się technologiami kwantowymi w takich dziedzinach jak redukcja CO₂ czy analiza obrazów satelitarnych.

Obie strony rady są także zadowolone z realizacji wspólnego projektu badawczego dotyczącego sieci 6G. Chcą też wspólnie badać technologie półprzewodnikowe nowej generacji. UE i Japonia uzgodniły też rozpoczęcie wspólnych prac nad grami wideo.

Wspólnota i Japonia to wiodące gospodarki cyfrowe na świecie. Partnerstwo zostało zainicjowane na szczycie w Tokio w 2022 r. Następne posiedzenie Rady Partnerstwa Cyfrowego odbędzie się w 2027 r. w Tokio.

Bruksela przedstawia EU Inc. Nowy system ma przyspieszyć i ułatwić zakładanie firm
unijne flagi przed siedzibą Komisji Europejskiej
Japonia i Unia Europejska chcą pogłębić cyfrowe partnerstwo. Fot. Santiago Urquijo/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Ekonomia nostalgii. Dlaczego „stare” znowu dobrze się sprzedaje?
Współczesna gospodarka coraz częściej patrzy wstecz zamiast do przodu. Od Hollywood po rynek muzyczny i handel detaliczny. Produkty, które już kiedyś odniosły sukces, wracają w odświeżonej formie i…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Zaufanie pod presją algorytmu. Czy konsumenci oddadzą zakupy agentom AI?
Wyobraź sobie, że zakupy robi za Ciebie ktoś niewidzialny, przegląda setki ofert, porównuje ceny i jednym kliknięciem dopina transakcję, zanim zdążysz o tym pomyśleć. Wygodne? Bardzo. Ale gdzieś z…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Orlenu na historycznych poziomach, WIG20 lekko w górę. Dzień na GPW 4 maja 2026 r.
W poniedziałek liderem wzrostów w WIG20 został Orlen, którego akcje są na historycznych szczytach. Najgorszy był za to CD Projekt. Indeks blue chipów na koniec dnia zanotował lekki wzrost. Na…
04.05.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Matura w Polsce. Jak nasze egzaminy wyglądają na tle innych krajów?
Czesi kłócą się o obowiązkową maturę z matematyki, na Słowacji maturzyści mają przerwę na posiłek, a w Niemczech do matury przystępuje około 30 proc. uczniów. Jak na tym tle wyglądają polscy…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Inflacja wraca do gry, rynki łapią oddech. Ekonomiczne podsumowanie miesiąca
Marcowe dane makroekonomiczne pokazują dużą odporność polskiej gospodarki, ale już rosnąca inflacja i skok cen energii sygnalizują nadchodzące wyzwania. Rynki finansowe próbowały odreagować…
06.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wielkie magazyny energii wreszcie wchodzą na polski rynek. To zmiana dla całego systemu
W tym roku ruszą pierwsze duże bateryjne magazyny energii w Polsce. Rynek, który dotąd opierał się na małych instalacjach, zaczyna szybko rosnąć wraz z rozwojem OZE.
04.05.2026