UE szykuje plan na wypadek uruchomienia klauzuli wzajemnej obrony

Przywódcy państw Unii Europejskiej chcą przygotować wspólny plan działania na wypadek uruchomienia art. 42.7 o wzajemnej obronie. Informację tę przekazał w piątek prezydent Cypru Nikos Christodulidis po rozmowach liderów podczas nieformalnego szczytu UE.

Prezydent Cypru Nikos Christodulidis poinformował w piątek rano, że liderzy UE uzgodnili przygotowanie planu działania na wypadek uruchomienia art. 42.7, który zobowiązuje państwa członkowskie do pomocy krajowi będącemu ofiarą ataku. Decyzja zapadła po czwartkowej kolacji przywódców w ramach trwającego szczytu.

Jak wyjaśnił Christodulidis, plan ma precyzyjnie określić sposób reakcji Unii w sytuacji kryzysowej, w tym kolejność i zakres wsparcia udzielanego przez państwa członkowskie. – „Ustaliliśmy, że przygotujemy plan działania określający, jak zareagujemy” – zaznaczył.

Cypryjski prezydent wskazał, że do rozstrzygnięcia pozostaje szereg kluczowych kwestii operacyjnych. Wśród nich wymienił m.in. które państwa jako pierwsze odpowiedzą na wezwanie o pomoc oraz jakie będą konkretne potrzeby kraju uruchamiającego artykuł. Plan ma również pomóc ocenić, kiedy zastosowanie tej klauzuli jest zasadne.

Art. 42.7 Traktatu o UE przewiduje obowiązek udzielenia pomocy państwu członkowskiemu, które padnie ofiarą zbrojnej agresji, pełniąc funkcję zbliżoną do art. 5 NATO. Przygotowywany dokument ma zapewnić gotowość operacyjną i usprawnić reakcję Wspólnoty.

Dwudniowy nieformalny szczyt UE odbywa się na Cyprze, który w tym półroczu sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Christodulidis podkreślił, że wszystkie państwa członkowskie dostrzegają potrzebę opracowania takiego planu.

Źródło: PAP