UE uruchamia system rejestracji wjazdu cudzoziemców spoza Wspólnoty. Kierwiński: Polska liderem wdrożenia EES

W piątek ruszył – na terenie całej Wspólnoty – Entry/Exit System (EES). To rejestracja wjazdu i wyjazdu obywateli państw spoza UE. Jak tłumaczy szef MSWiA Marcin Kierwiński, system ruszył już na wszystkich polskich przejściach, a Warszawa była liderem jego wdrożenia.

– Ten system to kolejna odsłona budowy cyfrowego muru, muru chroniącego całą UE. Jako pierwszy kraj byliśmy gotowi uruchomić ten system na wszystkich przejściach granicznych (...), jako pierwsi zgłosiliśmy gotowość w całej Europie do tego, aby system zaczął funkcjonować – mówił na Lotnisku Chopina minister spraw wewnętrznych. – W ciągu dwóch lat, z kraju, który miał gigantyczne opóźnienia, staliśmy się liderem wdrożenia tego systemu – dodał. U nas bowiem system ten ruszył w październiku 2025 na przejściach w Medyce i w Przemyślu.

– System pozwala dzięki nowoczesnym rozwiązaniom komputerowym, informatycznym skanować i rejestrować osoby wjeżdżające na teren UE. Pozwala wyłapywać te osoby, które mają zakaz wjeżdżania do UE, ale przede wszystkim pozwala też eliminować wszelkie nadużycia, które przy przekraczaniu granicy UE się pojawiają – tłumaczył Kierwiński.

EES już wykrył pierwsze próby naruszenia granic

Są już pierwsze ofiary EES. Już powstrzymał wjazd obywatela Mołdawii, który miał zakaz podróży do UE, czy Gruzina. – Okazało się, że jego dane, linie papilarne, już są zapisane w tym systemie, a przejeżdżał na dokumentach na inne nazwisko – stwierdził minister.

Z kolei wiceszef MSWiA i pełnomocnik rządu ds. systemów wielkoskalowych UE Tomasz Szymański wyjaśniał, że system ten pomoże walczyć z nielegalnym pobytem w UE. A to dopiero początek walki Wspólnoty o bezpieczne granice. Przypomniał, że wkrótce ruszy system Eurodac. – To będą sprawdzenia linii papilarnych, danych biometrycznych w czasie rzeczywistym. Wszystkie kraje w danej chwili będą wiedziały, kto próbuje dostać się oraz czy są to osoby uprawnione, czy nie – wyjaśnił wiceszef resortu.

Entry/Exit System to europejski system zarządzania granicami umożliwiający rejestrację państw obywateli nienależących do UE, gdy chcą wjechać na krótki pobyt we Wspólnocie.

Gromadzone są w nim dane z dokumentów, a także data i miejsce każdego wjazdu i wyjazdu z państw członkowskich oraz dane biometryczne. Pozwala on zidentyfikować tych, którzy przekraczają dozwolony pobyt. Eliminuje też tradycyjne stemplowanie paszportów.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (C) oraz wiceszefowie MSWiA Czesław Mroczek (L) i Tomasz Szymański (P) na Lotnisku Chopina
System EES rusza na wszystkich przejściach w Polsce i w innych krajach UE. Fot. PAP/Leszek Szymański
