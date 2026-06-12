Ukraina i Mołdawia rozpoczną formalne rozmowy akcesyjne z UE
W Luksemburgu odbędą się w poniedziałek konferencje międzyrządowe z Ukrainą i Mołdawią, podczas których otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny z UE.
Takich informacji udzieliła w piątek cypryjska prezydencja w Radzie UE.
Drugie już konferencje międzyrządowe z Ukrainą i Mołdawią odbędą się 15 czerwca w Luksemburgu pod przewodnictwem cypryjskiej prezydencji w Radzie UE.
Czytaj również: Mołdawia po wyborach. PAS wygrywa mimo presji Rosji i przyspiesza kurs na Unię Europejską
Jak poinformowała w piątek Nikozja, w ich trakcie otwarty zostanie klaster pierwszy tzw. Fundamenty, uznawany za podstawę całego procesu rozszerzenia i obejmujący m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz przestrzeganie zasad państwa prawa. Ten pierwszy z sześciu klastrów negocjacyjnych otwierany jest jako pierwszy i zamykany jako ostatni.
„Dziś Unia Europejska zrobiła ważny krok naprzód. Wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego z Ukrainą i Mołdawią” – poinformowali w bliźniaczych wpisach na platformie X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.
Cypryjska prezydencja, która na początku czerwca ogłosiła, że rozpoczęła przygotowania do otwarcia pierwszego klastra, w piątek napisała, że „jest dumna, iż udało się jej doprowadzić do tego historycznego momentu”.
Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do UE w 2022 r., kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Formalną zgodę na rozpoczęcie negocjacji przywódcy państw UE wydali w grudniu 2023 r., jednak otwarcie pierwszych rozdziałów wymagało dalszych uzgodnień między państwami członkowskimi.
Czytaj również: Zjednoczenie Mołdawii z Rumunią. Retoryka czy realny wariant
Rozmowy przyspieszyły po tym, jak Węgry, które dotąd blokowały otwarcie pierwszego klastra, wycofały weto po przejęciu władzy w kraju przez Petera Magyara.
Źródło: PAP