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NEWSROOM XYZ
12.06.2026 20:04

Ukraina i Mołdawia rozpoczną formalne rozmowy akcesyjne z UE

W Luksemburgu odbędą się w poniedziałek konferencje międzyrządowe z Ukrainą i Mołdawią, podczas których otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny z UE.

Takich informacji udzieliła w piątek cypryjska prezydencja w Radzie UE.

Drugie już konferencje międzyrządowe z Ukrainą i Mołdawią odbędą się 15 czerwca w Luksemburgu pod przewodnictwem cypryjskiej prezydencji w Radzie UE.

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Jak poinformowała w piątek Nikozja, w ich trakcie otwarty zostanie klaster pierwszy tzw. Fundamenty, uznawany za podstawę całego procesu rozszerzenia i obejmujący m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz przestrzeganie zasad państwa prawa. Ten pierwszy z sześciu klastrów negocjacyjnych otwierany jest jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

„Dziś Unia Europejska zrobiła ważny krok naprzód. Wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego z Ukrainą i Mołdawią” – poinformowali w bliźniaczych wpisach na platformie X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Cypryjska prezydencja, która na początku czerwca ogłosiła, że rozpoczęła przygotowania do otwarcia pierwszego klastra, w piątek napisała, że „jest dumna, iż udało się jej doprowadzić do tego historycznego momentu”.

Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do UE w 2022 r., kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Formalną zgodę na rozpoczęcie negocjacji przywódcy państw UE wydali w grudniu 2023 r., jednak otwarcie pierwszych rozdziałów wymagało dalszych uzgodnień między państwami członkowskimi.

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Rozmowy przyspieszyły po tym, jak Węgry, które dotąd blokowały otwarcie pierwszego klastra, wycofały weto po przejęciu władzy w kraju przez Petera Magyara.

Źródło: PAP

unijne flagi na tle nieba
Cypryjska prezydencja, która na początku czerwca ogłosiła, że rozpoczęła przygotowania do otwarcia pierwszego klastra, w piątek napisała, że „jest dumna, iż udało się jej doprowadzić do tego historycznego momentu”. Fot. Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images
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