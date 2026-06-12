Ukraina i Mołdawia rozpoczną formalne rozmowy akcesyjne z UE

W Luksemburgu odbędą się w poniedziałek konferencje międzyrządowe z Ukrainą i Mołdawią, podczas których otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny z UE.

Takich informacji udzieliła w piątek cypryjska prezydencja w Radzie UE.

Drugie już konferencje międzyrządowe z Ukrainą i Mołdawią odbędą się 15 czerwca w Luksemburgu pod przewodnictwem cypryjskiej prezydencji w Radzie UE.

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Jak poinformowała w piątek Nikozja, w ich trakcie otwarty zostanie klaster pierwszy tzw. Fundamenty, uznawany za podstawę całego procesu rozszerzenia i obejmujący m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz przestrzeganie zasad państwa prawa. Ten pierwszy z sześciu klastrów negocjacyjnych otwierany jest jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

„Dziś Unia Europejska zrobiła ważny krok naprzód. Wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego z Ukrainą i Mołdawią” – poinformowali w bliźniaczych wpisach na platformie X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa.

Today, the European Union took a major step forward.



All Member States agreed to open the first accession negotiations cluster with Ukraine and Moldova.



At the first Intergovernmental Conference on Monday, we will open the cluster on fundamentals; the backbone of the accession… pic.twitter.com/WSPU8CVPpg — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 12, 2026

Cypryjska prezydencja, która na początku czerwca ogłosiła, że rozpoczęła przygotowania do otwarcia pierwszego klastra, w piątek napisała, że „jest dumna, iż udało się jej doprowadzić do tego historycznego momentu”.

Ukraina i Mołdawia uzyskały status krajów kandydujących do UE w 2022 r., kilka miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Formalną zgodę na rozpoczęcie negocjacji przywódcy państw UE wydali w grudniu 2023 r., jednak otwarcie pierwszych rozdziałów wymagało dalszych uzgodnień między państwami członkowskimi.

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Rozmowy przyspieszyły po tym, jak Węgry, które dotąd blokowały otwarcie pierwszego klastra, wycofały weto po przejęciu władzy w kraju przez Petera Magyara.

Źródło: PAP