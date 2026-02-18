Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.02.2026
NEWSROOM XYZ
18.02.2026 10:55

Ukraina nałożyła sankcję na Aleksandra Łukaszenkę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podpisał dekret wprowadzający w życie sankcje na przywódcę Białorusi Aleksandra Łukaszenkę.

„Dziś Ukraina zastosowała pakiet sankcji wobec Alaksandra Łukaszenki i znacząco intensyfikujemy przeciwdziałanie wszelkim formom jego współudziału w zabijaniu Ukraińców. Będziemy współpracować z partnerami, aby miało to globalny efekt” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Według Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, która zawnioskowała o nałożenie ograniczeń na Łukaszenkę, przywódca Białorusi m.in. udostępnił teren swojego kraju Rosji, która rozmieściła system rakietowy średniego zasięgu Oriesznik. Wcześniej, bo w połowie 2025 r., Białoruś pozwoliła na rozmieszczenie na swoim terytorium rosyjskiego systemu przekaźników do sterowania dronami uderzeniowymi. Obie decyzja znacząco wpłynęły na potencjał agresora do bombardowania ukraińskich miast.

„Ponad trzy tysiące białoruskich przedsiębiorstw zostało podporządkowanych rosyjskiej machinie wojennej i dostarcza sprzęt, wyposażenie oraz komponenty uznane za krytycznie ważne. Chodzi m.in. o elementy wykorzystywane do produkcji rakiet, które terroryzują nasze miasta i wsie” – oświadczył prezydent.

W ocenie Zełenskiego Łukaszenka od dawna „wymienia suwerenność Białorusi na utrzymanie przez siebie władzy, pomaga Rosjanom omijać międzynarodowe sankcje nałożone za agresję, aktywnie usprawiedliwia rosyjską wojnę, a teraz dodatkowo zwiększa swój udział w jej eskalowaniu i przedłużaniu”.

Zgodnie z decyzją Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony sankcje obejmą m.in. zablokowanie aktywów finansowych Łukaszenki, ograniczenia w lotach i transporcie przez terytorium Ukrainy oraz zakaz udziału państwowych przedsiębiorstw Białorusi w zamówieniach publicznych.

Wcześniej białoruski przywódca trafił na listy sankcyjne Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwajcarii oraz Japonii. Zachód w ten sposób ukarał Łukaszenkę nie tylko za jego aktywną pomoc w rosyjskiej agresji, ale także za naruszenie praw człowieka obywateli Białorusi oraz represje wobec opozycjonistów.

Źródło XYZ/PAP

Aleksander Łukaszenka
Ukraina nałożyła sankcję na Aleksandra Łukaszenkę, białoruskiego dyktatora. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Wierzą w moc cyfrowego dolara... Market One Capital zainwestował w neobank
Neobank Rizon z siedzibą w Delaware przykuł uwagę inwestorów z Polski. W spółkę zainwestował fundusz Market One Capital, który sporą część swoich transakcji realizuje za granicą, a w portfelu ma już trzy jednorożce.
17.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Biliony dolarów i słabnący wizerunek. Dlaczego USA tracą „miękką siłę”?
Stany Zjednoczone są dziś finansowo najsilniejszą marką świata, ale coraz słabszą pod względem reputacji. Efekt Trumpa, zmiany w polityce międzynarodowej i krytyczne nastawienie kanadyjskiej opinii publicznej pokazują, że miękka siła staje się kluczowym, lecz coraz trudniejszym zasobem.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Ambicje Oshee nie kończą się na Polsce ani na Europie. „Możliwe jest potrojenie wartości spółki w ciągu kilku lat”
Oshee, jeden z kluczowych graczy na rynku napojów funkcjonalnych w Polsce, ma nowego akcjonariusza. Fundusz private equity MidEuropa poinformował o nabyciu istotnego pakietu mniejszościowego w spółce. W planach są ekspansja zagraniczna, akwizycje oraz wejście w nowe kategorie produktowe.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Najemcy przyspieszają, deweloperzy hamują. Na warszawskim rynku biurowym brak nowych inwestycji
Warszawski rynek biurowy w 2025 r. notuje rekordowy popyt, ale zmaga się z deficytem nowej podaży i rosnącą presją czynszową
16.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Paradoks systemu Orbána: może wygrać, nawet jeśli przegra
Na Węgrzech zbliżają się wybory parlamentarne, które mogą zdecydować nie tylko o przyszłości Viktora Orbána, lecz także o politycznym bezpieczeństwie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Opozycja zapowiada, że po przejęciu władzy Budapeszt przestanie być azylem dla polskich polityków. Problem w tym, że węgierski system wyborczy może znów premiować Fidesz, nawet przy większym poparciu dla opozycji.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polscy prezesi bardziej optymistyczni niż świat. Ale boją się geopolityki
Prezesi polskich firm deklarują większą wiarę w wzrost gospodarczy niż ich zagraniczni koledzy – wynika z najnowszego raportu PwC. Jednocześnie rośnie ich ostrożność wobec ryzyk makroekonomicznych i napięć geopolitycznych. Analizujemy, jak te nastroje przekładają się na decyzje o inwestycjach, AI i przejęciach oraz co kieruje dzisiaj decyzjami liderów.
18.02.2026