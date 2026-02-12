Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.02.2026
12.02.2026 16:36

Ukraina otworzyła swój sektor zbrojeniowy na eksport

Po raz pierwszy od początku pełnoskalowej inwazji Rosji ukraińskie firmy otrzymały licencje na eksport uzbrojenia – poinformował w czwartek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Rustem Umierow.

Jak poinformował Umierow, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski postawił przed RBNiO zadanie rozpoczęcia eksportu ukraińskiego uzbrojenia. "My to zadanie wykonujemy" – podkreślił urzędnik.

Dodał, że taka działalność pozwoli Ukrainie na zawarcie nowych sojuszy w sferze bezpieczeństwa. Priorytetem pozostaje jednak realizacja zamówień dla armii. W ocenie Umierowa ukraiński sektor zbrojeniowy ma wartość ok. 55 mld dolarów.

„W obszarze dotyczących dronów czy systemów walki radioelektronicznej nasze możliwości są większe niż zakupy wewnętrzne” – napisał Umierow, stwierdzając, że eksport pozwoli na zwiększenie inwestycji i otrzymanie nowych technologii.

W 2026 r. Ukraina zamierza otworzyć dziesięć centrów eksportowych na terenach krajów Unii Europejskiej, które mają zajmować się sprzedażą ukraińskiego uzbrojenia. To nowa inicjatywa Kijowa, który do tej pory wspierał zagraniczne inwestycje w rozbudowę fabryk. Takie zakłady działają m.in. w Polsce czy Wielkiej Brytanii. Mowa o wspólnych przedsięwzięciach ukraińskich firm z krajowymi na zasadzie spółek joint venture.

Źródło: XYZ/PAP

Globalny przemysł zbrojeniowy zyskuje. W top 100 jest jedna spółka z Polski
Ukraina otworzyła swój sektor zbrojeniowy na eksport. Fot. Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
