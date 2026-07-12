Ukraina: prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję premier Julii Swyrydenko i zmiany w strategii politycznej kraju

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w niedzielę dymisję premier Julii Swyrydenko. Wskazał także, że zaproponował jej objęcie odpowiedzialności za kierowanie „nowym, ważnym obszarem" relacji z „kluczowym partnerem" Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w niedzielę dymisję premier Julii Swyrydenko (na zdjęciu). Zaproponował jej objęcie odpowiedzialności za kierowanie „nowym, ważnym obszarem" relacji z „kluczowym partnerem" Ukrainy. Fot. PAP/Viktor Kovalchuk

Zełenski wskazał we wpisie w komunikatorze Telegram, że w Ukrainie konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i strukturach ochrony prawa. Wyznaczone mają zostać osoby odpowiedzialne za relacje z najważniejszymi partnerami Ukrainy w polityce międzynarodowej.

Dodał, że „osobnej, szczególnej uwagi wymagają również porozumienia Ukrainy z partnerami w zakresie odbudowy kraju".

„W związku z tym na Ukrainie rozpoczną się także zmiany kadrowe, które mają zagwarantować realizację zaktualizowanej strategii politycznej. Omówiliśmy szczegóły z premier Ukrainy Julią Swyrydenko. Uznaliśmy, że dla przeprowadzenia tych zmian konieczna jest reorganizacja składu Rady Ministrów” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent podziękował Swyrydenko za stabilne i skuteczne kierowanie rządem i za lata owocnej pracy na rzecz Ukrainy.

„Zaproponowałem jej objęcie nowego, ważnego kierunku współpracy z naszym kluczowym partnerem” – oświadczył Zełenski.

Julia Swyrydenko została premierką Ukrainy w lipcu 2025 r. Zastąpiła na tym stanowisku odwołanego Denysa Szmyhala. W czerwcu 2026 r. Swyrydenko stała na czele ukraińskiej delegacji podczas Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku.

Ukraine is changing its political strategy. Each priority area of foreign policy will be assigned to a specific person with substantial experience who is capable of implementing what we agree on at the leaders’ level and what the Ukrainian people expect. The most important of… pic.twitter.com/YVdZJu6KUZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2026

Zełenski mówi o zmianie strategii politycznej i nowych fundamentach relacji z Polską

We wpisie prezydenta Ukrainy, opublikowanym także na portalu X, czytamy, że państwo „zmienia obecnie swoją strategię polityczną".

"Każdy priorytetowy obszar polityki zagranicznej zostanie przypisany konkretnej osobie z bogatym doświadczeniem, która będzie w stanie wdrożyć to, co uzgodnimy na szczeblu przywódców i czego oczekuje naród ukraiński" – napisał Zełenski.

Polityk wymienił jako najważniejsze obszary polityki zagranicznej Ukrainy relacje z USA, Unią Europejską, krajami sąsiadującymi z Ukrainą, regionem Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, Chinami oraz organizacjami międzynarodowymi.

O sąsiadach Ukrainy napisał, że „relacje z nimi wymagają nowych fundamentów – zwłaszcza z Polską i Węgrami".

Zełenski wskazał także, że pojawiają się nowe wyzwania w polityce wewnętrznej Ukrainy.

„Wszelkie działania na ukraińskich liniach frontu i w regionach przygranicznych, które są codziennie atakowane przez Rosję, muszą zostać znacząco wzmocnione. Oczekuję zwiększonych dostaw broni, której potrzebuje nasza armia, w tym wszelkiego rodzaju dronów. Przygotowania do zimy są niezwykle ważnym priorytetem, a Ukraina musi być gotowa na każde potencjalne zagrożenie. Transformacja przedsiębiorstw państwowych, od której w znacznym stopniu zależy odporność Ukrainy, musi zostać przyspieszona" – napisał prezydent.

Zełenski zapowiedział również zmiany wśród szefów krajowych organów ścigania.

Premierka Ukrainy Julia Swyrydenko ustępuje ze stanowiska

Swyrydenko oświadczyła w niedzielę, że ustępuje ze stanowiska po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Zadeklarowała gotowość do dalszej służby państwu oraz działań na rzecz wzmocnienia Ukrainy i osiągnięcia sprawiedliwego pokoju.

„Omówiliśmy z prezydentem wyzwania stojące przed naszym państwem oraz zmiany niezbędne do usprawnienia pracy rządu i relacji z partnerami międzynarodowymi. Dzisiaj niezwykle ważne jest zjednoczenie wszystkich sił i zasobów w celu wzmocnienia Ukrainy. Jestem wdzięczna prezydentowi za zaufanie i wysoką ocenę pracy naszego zespołu. Jestem dumna, że miałam zaszczyt stać na czele rządu w najtrudniejszym okresie najnowszej historii Ukrainy” – napisała polityczka w komunikatorze Telegram.

Źródło: PAP/XYZ. Tekst zaktualizowano o wypowiedź ustępującej premier.